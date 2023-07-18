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Сводка новостей от 18 июля 2023

Иерусалимский Патриархат отстоял своё право на участок земли в Иерусалиме
Борьба за возвращение церковной собственности длилась более 10 лет…

ИерусалимИерусалимская Православная Церковь успешно вернула в свою собственность расположенный в арабском квартале Абу-Тор в Иерусалиме участок земли. Таким образом, Патриархат смог полностью освободить землю от всех мешавших владению ею ограничений, возникших в результате старых договоров аренды и оговорок, сделанных правительством Израиля в ответ на предыдущие судебные решения, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Jerusalem-patriarchate.info.

Борьба за возвращение упомянутого участка земли в собственность Церкви потребовала, учитывая ценность этого религиозного наследия и проводимых в этом месте археологических раскопок, более 10 лет непрерывных усилий при непосредственном руководстве со стороны Блаженнейшего Патриарха Феофила III.

Кроме того, как подчеркнуто в заявлении Иерусалимской Церкви, «историческое восстановление права на землю в Абу-Торе» является «практическим и реалистичным ответом на попытки радикальных групп захватить церковную недвижимость и ограничить подлинное христианское присутствие в Иерусалиме».

Уточняется, что рядом с отвоеванным земельным наделом находится православный храм, в котором хранятся православные святыни византийской эпохи.

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Иерусалимский Патриархат отстоял своё право на участок земли в Иерусалиме
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