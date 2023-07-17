Предстоятель Русской Церкви обратился к религиозным деятелям и представителям международных организаций в связи с преследованием наместника Киево-Печерской Лавры…

Святейший Патриарх Кирилл: Необходимо принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского Павла

15 июля 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых сообщил о преследовании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, Папе Римскому Франциску, Патриарху Коптской Церкви Тавадросу II, Главе Англиканского сообщества Архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, генеральному секретарю Всемирного совета церквей доктору Джерри Пиллэю, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.

Текст послания приводится ниже полностью:

«14 июля 2023 года на основании решения Соломенского районного суда города Киева архиерей Украинской Православной Церкви, наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, ранее находившийся под круглосуточным домашним арестом, взят под стражу и помещен в тюрьму.

Решение суда было принято в контексте продолжающихся попыток украинских властей насильственно и беззаконно изъять Киево-Печерскую лавру из ведения Украинской Православной Церкви.

Данное решение суда, неправосудное и очевидно продиктованное властями Украины, имеет своей целью запугать верующих, заставить их отказаться от защиты своей религиозной свободы и святынь, и является частью масштабных гонений, развернутых украинскими властями против Украинской Православной Церкви.

Религиозный деятель не может и не должен подвергаться такого рода репрессивным мерам за свои религиозные убеждения.

С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе.

Призываю Вас обратить внимание на происходящие на Украине гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь и принять все возможные меры для защиты от беззаконного преследования митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла".

Русская линия