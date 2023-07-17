В ночной Божественной литургии и Крестном ходе в ночь с 16 на 17 июля приняли участие более 40 тысяч верующих…

В ночь с 16 на 17 июля 2023 года, в память Царственных страстотерпцев, в Екатеринбурге состоялось главное событие Царских дней — Божественная литургия, а также Большой Крестный ход. Богослужение традиционно совершено на площади перед нижним приделом Храма-Памятника на Крови, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Литургию возглавили12 архиереев: митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, глава Cреднеазиатского митрополичьего округа; Представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси, митрополит Филиппопольский Нифон; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Моравичский Антоний, епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Каменский и Камышловский Мефодий, епископ Шадринский и Далматовский Владимир, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

За богослужением в этот день также молились представители Поместных Православных Церквей — Антиохийской, Сербской, Чешской, Американской. Потому часть молитвословий совершалась на нескольких языках.

Преосвященным владыкам сослужило многочисленное духовенство Екатеринбургской и других митрополий.

За богослужением молились игумены и игуменьи, монашествующие, прибывшие почтить память святых Царственных страстотерпцев с самых разных обителей.

Среди гостей, молившихся за богослужением, были председательница регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина и постоянные участники Царских дней — председательница наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, историк и общественный деятель Петр Мультатули, а также представители общественных организаций — ВРНС, ИППО, Царьград, Братство Академистов, Братство православных следопытов и др.

Перед началом Божественной литургии к участникам Царских дней обратился член Священного Синода, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, возглавлявший Екатеринбургскую епархию в течение 12 лет, вплоть до июля 2011 года.

Владыка Викентий передал благословение Святейшего Патриарха всем участникам главного богослужения Царских дней и зачитал Патриаршее поздравление с днем тезоименитства в адрес владыки Евгения, главы Екатеринбургской митрополии.

Обращаясь к сонму духовенства и многотысячной пастве, собравшейся в этот день за богослужением, владыка Викентий поведал об особой важности Царских дней в нынешние неспокойные времена.

«Те трудности, которые испытывает сейчас наша страна, являются следствием грехопадений, следствием отступления от Бога. И потому и имеем эти трудности. И они нас призывают к тому, чтобы мы с вами больше приблизились к Богу и вели активную деятельность, чтобы вокруг нас приблизить людей к Богу и направить на путь спасения — путь в Царствие Небесное», — сказал Его Высокопреосвященство.

Архипастыри вознесли молитву о Святой Руси с прошением о воинах и всех защитниках Отечества, благословленную Святейшим Патриархом Кириллом.

Духовному наследию святых Царственных страстотерпцев посвятил пронзительное слово проповеди духовник Екатеринбургской семинарии, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора Екатеринбурга иерей Константин Корепанов.

«Мы вспоминаем подвиг людей, и это подвиг веры. Мы вспоминаем людей, которые сохранили христианскую веру, осуществили веру в своей жизни и умерли, веруя, и потому, что веровали во Христа. И в этом смысле мы продолжаем то древнее правило Церкви — вспоминать, хранить подвиг веры святых и подражать этой вере, — сказал пастырь, отметив, что, к сожалению, многие в сегодняшний день не живут словом Божиим, не читают Священное Писание, или читают, но не исполняют. — А здесь погибшие люди, святые Царственные страстотерпцы, читали Писание. Брали его с собой везде и даже в этот скорбный путь из Царского Села. Они взяли с собой и не только Священное Писание, не только Библию, но и святых отцов, в том числе „Лествицу“ Иоанна Лествичника. Читали ее здесь, и эта книга укрепляла их, потому что они знали, что невозможно сохранить веру, остаться верным Христу, не читая постоянно Слово Божие, не питаясь — ведь это пища. Священное Слово есть пища, которой мы должны жить и питать души верой. И мы бы питали, если бы читали и исполняли. И эти люди здесь смогли явить подвиг веры».

Отец Константин отметил, что следствием веры является доверие. Надо с доверием принять то, что посылает нам Христос, неважно, что это — добро или скорбь, страдание или радость.

Причастие Святых Христовых Таин совершалось из 100 чаш.

По завершении Божественной литургии митрополит Викентий призвал Божие благословение на всех крестоходцев, чтобы каждый смог пройти этот путь в молитве и покаянии.

«От нас с вами, дорогие братья и сестры, очень многое зависит. И мы должны это понимать — мы должны менять свою жизнь, чтобы не злоба и ненависть бушевали в нашей жизни, а любовь и уважение друг к другу, — сказал архипастырь. — Мы верим, что Царская семья молится за нас и готова помогать нам в нашей жизни, чтобы мы возрастали в Боге».

Около трех часов ночи многотысячный Царский крестный ход, возглавляемый Преосвященными архипастырями, выдвинулся к монастырю Царственных страстотерпцев на Ганиной яме. В молитвенном шествии приняли участие более 40 тысяч верующих. По прибытии Крестного хода в обитель состоялся молебен у шахты № 7. В этой шахте в 1919 году следователь Николай Соколов обнаружил следы уничтожения человеческих тел, многочисленные предметы, принадлежавшие Царской Семье и их верным слугам.

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