Архиереи из России и других стран СНГ и дальнего зарубежья обсудят текущие вопросы церковной жизни Московского Патриархата…

19 июля 2023 года в Свято-Троицкой Сергиевой лавре состоится Архиерейское Совещание Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Решение о проведении Архиерейского Совещания было принято на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года. Члены Синода постановили «для братского обсуждения текущих вопросов церковной жизни созвать на 19 июля 2023 года Архиерейское Совещание в составе всех епархиальных и викарных архиереев епархий на территории России — в обязательном порядке, а также архиереев епархий в других странах — в зависимости от возможности прибыть в Москву» (журнал № 121).

Архиерейское Совещание откроется 19 июля в 11.00 в Большом актовом зале Московской духовной академии. Состоятся два пленарных заседания.

Прибытие архиереев для участия в Архиерейском Совещании и праздновании дня памяти преподобного Сергия Радонежского (отмечается 18 июля) начнется 17 июля.

Ожидается, что Всенощное бдение 17 июля и Божественную литургию 18 июля на помосте перед Успенским собором Лавры возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Какие конкретно вопросы будут обсуждаться на этом совещание, станет известно только при открытии данного собрания.

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