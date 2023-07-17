Российские военные не смогли защитить стратегический объект, хотя ранее он уже подвергался нападению и долго восстанавливался…

В три часа ночи в понедельник украинские спецслужбы совершили очередную террористическую атаку на Крымский мост — на сей раз этот стратегический объект был атакован при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребёнок, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет России в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на Крымский мост совершена киевским режимом, решение об атаке принималось украинскими официальными лицами и военными при участии спецслужб США и Великобритании.

В связи с атакой президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по ситуации в районе Крымского моста. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, Министр транспорта Виталий Савельев, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Как известно, сегодня ночью на мосту был совершён очередной террористический акт. Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей ребёнок: семья ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, её родственникам и взять этот вопрос на контроль, — заявил Владимир Путин.

Из-за теракта серьёзно повреждено дорожное полотно на нескольких пролётах Крымского моста, в результате на время было прекращено и автомобильное, и железнодорожное движение.

Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены.

С учётом того что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу с коллегами подробно говорили.

По моему поручению состоялось заседание специальной правительственной комиссии, в которую входят представители регионов и федеральных ведомств. По мосту уже восстановлено железнодорожное движение.

Сейчас важно оказать всемерную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе.

Прошу доложить, как решаются вопросы с питанием и обеспечением их питьевой водой, достаточно ли медицинских пунктов для оказания помощи, как перенаправляются транспортные потоки, какие предложены альтернативные маршруты для грузоперевозок и легковых автомобилей, как обеспечена безопасность этих маршрутов, работа пропускных и контрольных пунктов и, наконец, как задействованы возможности паромной переправы через Керченский пролив.

Далее. Нужно всесторонне оценить нанесённый ущерб и максимально оперативно начать восстановительные работы".

В свою очередь, Марат Хуснуллин доложил, что предварительно восстановить двустороннее движение по одной стороне моста планируется к 15 сентября, а движение по второй стороне — к 1 ноября.

«Предварительно понимаем, что придётся на 250 погонных метров построить временный мост, по которому будем проводить работы, так как подходы плавучими кранами невозможны, так как опора как раз находится между автомобильной и железнодорожной частью. Сроки окончательно будут уточнены по мере готовности проектно-сметной документации», — отметил он.

Завершая заседание, Владимир Путин заявил, что Россия даст военный ответ на данный теракт.

«Произошедшее — это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление — бессмысленное с военной точки зрения, не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок, и жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чём не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения».

Вместе с тем, нельзя не отметить, что прошло уже около 9 месяцев с момента первой атаки на Крымский мост, а российские военные так и не смогли должным образом прикрыть этот стратегический объект от атак извне. При этом в Кремле сохраняют удивительное благодушие по этому поводу. Хладнокровие — это, конечно, лучшее, что можно сделать в такой ситуации, однако если виновные в таких просчётах не будут найдены, проблемы безопасности Крымского моста так и останутся нерешёнными, а это неминуемо приведёт к очередным терактам.

Русская линия