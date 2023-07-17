Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, который ранее был известен своим твёрдым исповеданием веры, в весьма непривычной для него «дипломатичной форме» прокомментировал помещение в СИЗО наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Вышгородского Павла, назвав данный факт «каким-то недоразумением», сообщает Телеграм-канал «Правблог».

«Дорогой владыка Павел!

До нас дошли слухи о том, что Вас закрыли в СИЗО. Мы это восприняли с грустью и скорбью. Но я знаю, что Вы — хороший монах, хороший архиерей, хороший наместник святой Лавры Печерской. И что произошло просто какое-то недоразумение, — заявил Его Блаженство.

Я думаю, что люди поймут это. Вы недостойны того, чтобы Вас держали в СИЗО. Я желаю Вам, чтобы Господь Вас укрепил, дал силы. И это закончится. И Вы будете на свободе. Мы будем вновь вместе молиться, прославлять Бога!

Божьей Вам помощи! Пусть Господь Вас бережёт!".

Судя по тому, как старательно подбирает слова митрополит Онуфрий, он очень боится обидеть украинских чиновников, которые вот уже полтора года откровенно измываются над верующими Украинской Православной Церкви. Гонения на УПЦ на Украине с каждым днём лишь набирают обороны и могут закончиться открытой расправой над архиереями и священнослужителями УПЦ. Судя по всему, именно такое развитие событий боится спровоцировать своими словами владыка Онуфрий.

Русская линия