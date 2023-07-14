14 июля 2023 года в Соломенском районном суде Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Украины об изменении наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому Павлу меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Суд отправил владыку в СИЗО до 14 августа. При этом судья согласился выпустить архиерея из изолятора только под залог в размере более 33 миллионов гривен (около 1 млн долларов), сообщает СПЖ.

Поводом к изменению меры пресечения послужило мнимое нарушение одного из обязательств, а именно общение с одним из свидетелей по уголовному делу, что сам владыка Павел отрицает.

Перед началом заседания поддержать владыку Павла приехали братия Киево-Печерской Лавры, духовные чада, а также неравнодушные граждане Украины.

Комментируя сегодняшнее заседание суда, митрополит Павел отметил, что, выдвинутые против него обвинения беспочвенны, и он «никогда не сеял вражду к другим конфессиям».

По его словам, иерархов и верующих Украинской Православной Церкви сегодня преследуют не за политическую деятельность, а за то, что они не подчиняются требованиям властей «принять раскольников и еретиков, творящих бесчинства».

Архиерей поблагодарил верующих, которые пришли его поддержать. «Прошу вас и в дальнейшем поддерживать меня, владыку Феодосия, Викторию Кохановскую, владыку Иоасафа, который тоже пережил испытания, и всех, кто сегодня страдает от тех людей, которые гонят Церковь, которые делают бесчинства, захватывают храмы», — сказал митрополит Павел.

Владыка выразил уверенность, что нынешние гонения на Украине обязательно закончится, а Господь, когда придёт, призовёт гонителей к ответу.

«Сегодня мы просим, чтобы Господь положил преграждение злу, чтобы умягчил сердца тех, кто относится к нам со злобой. Нам нечего делить, мы все должны быть объединены одним желанием: победить врага», — отметил владыка.

Обращаясь к верующим других конфессий, архиерей предупредил их, что те силы, которые «хотят видеть Украину без Бога», после УПЦ примутся и за них: «Начали с нас, а закончат обязательно вами. Вспомните 1918 год, 1937 год, как гнали мусульман, гнали и убивали иудеев, гнали и уничтожали в Сибири и православных, и протестантов, и католиков».

Русская линия