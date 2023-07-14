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Сводка новостей от 14 июля 2023

Митрополита Вышгородского Павла бросили за решётку
Соломенский районный суд Киева по требованию украинской прокуратуры принял решение ужесточить меру пресечения для владыки…

Митрополит Вышгородский Павел14 июля 2023 года в Соломенском районном суде Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Украины об изменении наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому Павлу меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Суд отправил владыку в СИЗО до 14 августа. При этом судья согласился выпустить архиерея из изолятора только под залог в размере более 33 миллионов гривен (около 1 млн долларов), сообщает СПЖ.

Поводом к изменению меры пресечения послужило мнимое нарушение одного из обязательств, а именно общение с одним из свидетелей по уголовному делу, что сам владыка Павел отрицает.

Перед началом заседания поддержать владыку Павла приехали братия Киево-Печерской Лавры, духовные чада, а также неравнодушные граждане Украины.

Комментируя сегодняшнее заседание суда, митрополит Павел отметил, что, выдвинутые против него обвинения беспочвенны, и он «никогда не сеял вражду к другим конфессиям».

По его словам, иерархов и верующих Украинской Православной Церкви сегодня преследуют не за политическую деятельность, а за то, что они не подчиняются требованиям властей «принять раскольников и еретиков, творящих бесчинства».

Архиерей поблагодарил верующих, которые пришли его поддержать. «Прошу вас и в дальнейшем поддерживать меня, владыку Феодосия, Викторию Кохановскую, владыку Иоасафа, который тоже пережил испытания, и всех, кто сегодня страдает от тех людей, которые гонят Церковь, которые делают бесчинства, захватывают храмы», — сказал митрополит Павел.

Владыка выразил уверенность, что нынешние гонения на Украине обязательно закончится, а Господь, когда придёт, призовёт гонителей к ответу.

«Сегодня мы просим, чтобы Господь положил преграждение злу, чтобы умягчил сердца тех, кто относится к нам со злобой. Нам нечего делить, мы все должны быть объединены одним желанием: победить врага», — отметил владыка.

Обращаясь к верующим других конфессий, архиерей предупредил их, что те силы, которые «хотят видеть Украину без Бога», после УПЦ примутся и за них: «Начали с нас, а закончат обязательно вами. Вспомните 1918 год, 1937 год, как гнали мусульман, гнали и убивали иудеев, гнали и уничтожали в Сибири и православных, и протестантов, и католиков».

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Митрополита Вышгородского Павла бросили за решётку
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