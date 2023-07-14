Депутаты намерены обратиться по этому поводу к правительству России с соответствующими предложениями…

Госдума в пятницу может рекомендовать правительству России признать «расстройства сексуального предпочтения, в том числе транссексуализм, трансвестизм и педофилию», болезнью. Соответствующий проект постановления палаты, подготовленный профильным комитетом по охране здоровья, размещён в четверг в думской электронной базе данных, сообщает ТАСС.

«Рекомендовать правительству РФ при внедрении Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ-11) на территории РФ сохранить коды МКБ-10, связанные с расстройством половой идентификации (F64.0), в том числе транссексуализмом, трансвестизмом, расстройствами сексуального предпочтения (F65), включая педофилию», — следует из текста проекта постановления.

Кроме того, в документе содержатся рекомендации кабмину ускорить подготовку перечня медицинских организаций, подведомственных Минздраву, которые будут вправе выдавать медицинское заключение о соответствии половых признаков определенному полу.

Этот проект постановления депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании одновременно с третьим чтением законопроекта о запрете смены пола. Ранее в четверг Госдума во втором чтении приняла эту инициативу, ожидается, что в третьем, окончательном чтении документ примут 14 июля. Он предусматривает дополнение закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.

Русская линия