11 июля 2023 года парламент Польши неожиданно для многих бандеровцев и националистов на Украине принял резолюцию, в которой фактически призвал украинцев отказаться от героизации Бандеры и признать Волынскую резню геноцидом поляков, не имеющего никакого оправдания. Об этом говорится в документе, опубликованной на сайте сейма Польши, сообщает СПЖ.

«11 июля 1943 года на Волыни состоялось кровавое воскресенье — кульминация Волынской резни, геноцида, спланированного лидерами Организации украинских националистов (ОУН — организация запрещена на территории России — РЛ) с целью уничтожения поляков в юго-восточном пограничье, в районах Полесья, Люблина и Подкарпатья. В этот день украинские отряды под знаменами ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА — организация запрещена на территории России — РЛ), часто при поддержке украинского гражданского населения, напали на 99 сёл бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и убили значительную часть их жителей», — говорится в тексте принятого палатой документа.

«Сейм Республики Польша стремится почтить память всех жертв Волынской резни. Особого признания заслуживают те представители украинского народа, которые, рискуя жизнью, противостояли преступлению, совершенному их соотечественниками», — говорится в принятом документе.

«Польско-украинское примирение, которое в течение многих лет строили представители обеих наций, должно включать также признание вины и увековечение жертв Второй мировой войны», — подчеркнули Сейме.

Следует указать, что данное обращение поляков стало ножом в спину для бандеровцев, которые не собираются отказываться от своего кумира. Тем не менее, украинские власти старательно замалчивают эту тему, чтобы не спровоцировать на Украине волнений националистов. При этом следует признать, что Варшава не случайно именно сейчас решила напомнить Киеву о Волынской резне — Украина сегодня фактически утратила свой суверенитет и полностью зависит от военной помощи Запада, а потому поляки могут ставить жёсткие условия Банковой.

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