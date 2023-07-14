Правительство Санкт-Петербурга приняло программу по повышению рождаемости в городе на Неве до 2026 года…

В еженедельном радиообращении губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о новой программе по повышению рождаемости, которая будет действовать в городе на Неве с 2023 по 2025 годы, сообщает «Комсомольская правда».

Накануне городское правительство приняло соответствующее решение по поручению президента России. В Северной столице уделяют особое внимание системе финансовой поддержки семей при рождении детей.

«В первую очередь, создаем условия для совмещения профессиональных и семейных обязанностей и для улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми», — отметил градоначальник.

В частности, в 2023 году в Санкт-Петербурге введены ежемесячные выплаты семьям с детьми, где среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Также на основании социального контракта такие семьи могут получить единовременную выплату до 350 тысяч рублей на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности.

Всего в Петербурге насчитывается 615 тысяч семей с детьми. Более четверти из них получают социальную поддержку за счёт городского и федерального бюджетов.

«Убеждён, что многодетная семья должна стать ответом на демографические вызовы», — заявил Александр Беглов.

Он также напомнил, что в минувшие выходные город принял участие в праздновании Дня любви, семьи и верности. Самым крепким парам вручили медали «За любовь и верность». В Смольном собрались 30 пар. Три из них в этом году отмечают бриллиантовую свадьбу — 60 лет вместе. У 13 супружеских пар — золотой юбилей, 50 лет совместной жизни.

Русская линия