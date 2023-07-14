Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Предстоятелям Поместных Православных Церквей письма, в которых сообщил о новых попытках изъятия Киево-Печерской лавры у Украинской Православной Церкви и других фактах преследования верующих канонической Церкви на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

«В дополнение к моему письму от 11 марта с.г. об угрозе изъятия Киево-Печерской лавры у Украинской Православной Церкви братски препровождаю Вам информационную справку о вновь предпринимаемых попытках изъятия Лавры и других крупнейших монастырей Украинской Православной Церкви, а также о направленных против нее дискриминационных законах, о незаконных действиях украинских спецслужб, силовых структур и местных властей, о продолжающихся захватах храмов, о случаях агрессии и насилия по отношению к верующим канонической Церкви и о реакции на это международных правозащитных организаций», — написал Святейший Патриарх Кирилл.

Святейший Владыка попросил Предстоятелей Поместных Церквей вознести сугубые молитвы о страждущей Украинской Православной Церкви и выразил надежду на «всемерную поддержку в тяжелое для православного народа Украины время».

Кроме того, Предстоятель Русской Православной Церкви выступил со специальным заявлением в связи с попытками изгнания верующих из Киево-Печерской лавры:

«Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители.

Киево-Печерской лавре — древнейшей обители Русского Православия — приходилось сталкиваться с безбожными гонениями во времена СССР. В XX веке богоборцы дважды закрывали Лавру. Первый раз в 1920-е годы, когда так же, как и сегодня, происходило постепенное вытеснение монашеской общины новосозданным «историко-культурным государственным заповедником», завершившееся полной ликвидацией монастыря. Часть братии была расстреляна, многие были заключены в тюрьмы или сосланы, а сама Лавра подверглась разорению. В 40-х годах XX века монашеская жизнь возродилась, но обитель была снова закрыта во время новых антицерковных гонений, уже в 1960-е годы минувшего столетия.

С момента последнего возрождения Киево-Печерской лавры в конце 80-х годов XX века прошло более 30 лет, за которые монастырь был восстановлен и благоукрашен трудами многих верующих из разных стран. Обитель вновь стала настоящей жемчужиной мирового Православия. Сейчас же с великим прискорбием приходится констатировать, что предпринимается новая, очередная попытка прекратить бытие монастыря как духовного центра для миллионов верующих.

Все, кто ныне прилагают свою руку к этому беззаконию, делают себя наследниками богоборцев XX века, какими бы предлогами они ни оправдывали свои действия.

Русская Православная Церковь, равно как Предстоятели и представители других Поместных Православных Церквей, обращалась в международные организации, выступала с заявлениями, призывая остановить гонения на верующих Украинской Православной Церкви. Через уважение к святыне лежит дорога к миру, какими тяжелыми бы ни были раны, нанесенные войной. Но, как показывает реакция мирового сообщества, право украинских граждан на свободное исповедание своей веры безынтересно многим из тех, кто во всеуслышание заявляет о своей приверженности правам человека.

На наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих. Врагом государства объявлена Церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих.

Молясь обо всех жертвах антирелигиозных преследований на Украине, мы убеждены в том, что ответственность за страдание невинных верующих, ставших чужими в своем собственном государстве, навсегда ляжет на плечи тех, кто организовывал этот террор или попустительствовал гонениям".

Русская линия