Украинские спецслужбы предъявили владыке новые обвинения, а прокуратура потребовала изменить архипастырю меру пресечения на содержание под стражей…

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Константинопольским Патриархом Варфоломеем на Фанаре, похоже, начали приносить свои горькие плоды — не успел Зеленский вернуться в Киев после затяжного турне за границу, как украинские власти начали демонстрировать резкое ужесточение своих действий в вопросе захвата Киево-Печерской лавры, которую вскоре могут передать фанариотам.

Так, 13 июля 2023 в 9:30 наместник обители, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, пребывающий под домашним арестом за свою активную позицию по защите обители, был вызван в Главное следственное управление Службы безопасности Украины, где состоялся его допрос «в качестве свидетеля в другом уголовном производстве», сообщает СПЖ.

После завершения допроса в помещение прибыл другой следователь, расследующий дело по подозрению митрополита Павла в новом «преступлении», и вручил сообщение о новом подозрении владыки, а также ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей в СИЗО.

После этого, пресс-служба СБУ в своём телеграм-канале сообщила, что за день до оглашения первого подозрения митрополит Павел дал видео-интервью одному из отечественных СМИ, в котором он якобы «отрицал существование Украины как суверенного государства».

Также, утверждает СБУ, митрополит Павел назвал «российскую вооруженную агрессию против Украины „гражданским конфликтом“, который продолжается с 2014 года».

В СБУ рассказали, что «на основании собранных доказательств следователи сообщили митрополиту о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно); и ч. 3 ст.436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно)».

Санкции указанных статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

14 июля 2023 года состоится суд, который изберёт меру пресечения митрополиту Павлу, поскольку украинская прокуратура уже потребовала отправить его в следственный изолятор. Об этом в своем телеграм-канале сообщил адвокат Киево-Печерской лавры священник Никита Чекман.

Ранее владыка Павел заявлял, что представители СБУ пообещали ему прекратить уголовное преследование, если он согласится перейти из УПЦ к украинским раскольникам в «ПЦУ», однако он категорически отказался это сделать.

Русская линия