На торжества в честь тезоименитства приснопоминаемого всероссийского старца в псковскую обитель съехались более десяти архиереев…

13 июля 2023 года, в день празднования Собора 12-ти апостолов, в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре прошли торжественные богослужения по случаю тезоименитства приснопоминаемого старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина), сообщает сайт Псковской епархии.

Богослужение в святой обители возглавил Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Его Высокопреосвященству сослужили: митрополит Псковский и Порховский Тихон, митрополит Новгородский и Старорусский Лев, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Ростовский и Новочерскасский Меркурий; митрополит Каширский Феогност, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор; епископ Верейский Пантелеимон, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; епископ Великолукский и Невельский Сергий; епископ Зеленоградский Савва, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси; епископ Петергофский Силуан; епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий; исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев); наместник Сретенского ставропигиального монастыря города Москвы игумен Иоанн (Лудищев); братия Псково-Печерского монастыря и многочисленные гости обители в священном сане.

Песнопения Литургии исполнили: братский хор под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор под управлением диакона Александра Амерханова. За богослужением молились прихожане обители и паломники из многих городов России, Беларуси, Эстонии, Латвии и других стран ближнего зарубежья.

По запричастном стихе с Архипастырским словом к богомольцам обратился митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн.

По окончании богослужения всех собравшихся поприветствовал Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин. За радость общей молитвы и соборное торжество архипастырей и богомольцев поблагодарил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Перед праздничным богослужением и по его окончании в Богом зданных пещерах Псково-Печерского монастыря совершались заупокойные богослужения. У входа в пещеры к богомольцам обратился митрополит Ростовский и Новочерскасский Меркурий.

Для всех паломников в Псково-Печерскую обитель на площади Успенского собора было предложено праздничное угощение.

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