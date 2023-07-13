В Петропавловском соборе пройдут торжества в честь «захоронения останков Царской семьи». В них якобы примут участие и представители Санкт-Петербургской митрополии…

17 июля 2023 года исполнится ровно 25 лет со дня захоронения в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга так называемых «екатеринбургских останков», принадлежность которых Царском семье до сих пор не признана Церковью. Прошло уже четверть века, а в этом храме не наблюдается никакого потока верующих, прибегающим к мощам Святых Царственных страстотерпцев, поскольку никто из верных Русской Церкви не чувствует от этих останков благодати Божией, свойственной мощам святых угодников Божиих.

Тем не менее, попытки выдать «екатеринбургские останки» за святые мощи Царской семьи предпринимаются регулярно. В этом году для этого будут устроены юбилейные торжества в честь 105-летия убийства Государя Николая II и 25-летия захоронения «екатеринбургских останков. При этом сообщается, что в торжествах якобы примут участие и отдельные представители Санкт-Петербургской митрополии.

О планах организаторов этих торжества на пресс-конференции в ТАСС рассказала главная научная сотрудница Музея истории Санкт-Петербурга Марина Логунова".

«Начнется день с выстрела пушки Петропавловской крепости, выстрел произведёт председатель Геральдического совета при президенте РФ — государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов. В два часа дня в Петропавловском соборе будет ежегодный традиционный молебен, который будет проходить в Центральном зале Петропавловского собора и будет называться „Имена Убиенных“. Если 25 лет назад в поминальной службе их имена не назывались, то сейчас они будут называться», — указала Логунова.

По её словам, помимо традиционных памятных мероприятий с возложением цветов к гробнице, где находятся «екатеринбургские останки», собравшихся в этом году также будет ожидать показ документальных кадров с церемонии 1998 года. Завершится цикл мероприятий общедоступным карильонным концертом на Соборной площади.

Помимо памятных мероприятий, 17 июля петербуржцев также ожидает и специальная программа от Музея политической истории России, но уже двумя днями позже. 19 июля здесь пройдет эксклюзивная экскурсия о том, какой была политика при Николае II, с лекцией выступит Георгий Вилинбахов, а финальным аккордом станет концерт хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии.

Хотелось бы, чтобы в Санкт-Петербургской митрополии дали свои разъяснение по поводу участия епархии в этой откровенной провокации, или же опровергли заявления Логуновой.

Русская линия