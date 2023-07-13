Святейший Патриарх Кирилл: Наступило время, когда Церкви в России возвращаются те великие святыни, которые некогда у неё изъяли советские власти

12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, сообщает Патриархия.Ru.

Документ подписали Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова.

На церемонии подписания присутствовали: губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов; государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Д. Мезенцев; первый заместитель министра культуры РФ С. Обрывалин; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан; епископ Выборгский и Приозерский Игнатий; наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан; ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Петергофский Силуан; секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич; личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков).

«Историческое событие совершилось, — обратился к собравшимся Святейший Патриарх Кирилл после церемонии подписания. — Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живёт в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность. И документ, который мы сегодня подписали, свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли Русской и народ наш лишался возможности возносить перед ними свои молитвы. Сердечно благодарю Вас и в Вашем лице все Министерство культуры, все Правительство Российской Федерации. Дай Бог, чтобы именно так, а не иначе развивался церковно-государственный диалог на благо нашего Отечества и на благо нашего народа».

Русская линия