Митрополит Запорожский Лука: Бог поругаем не бывает. Те, кто сегодня выступает против Церкви, получат то, что заслужили

12 июля 2023 года депутаты Запорожского городского совета Украины собрались на внеочередную сессию и проголосовали за прекращение взаимоотношений между Запорожской городской территориальной общиной и Украинской Православной Церковью, сообщает СПЖ со ссылкой на Forpost.

За это решение проголосовали 42 депутата из 43 присутствующих в сессионном зале. Инициатива разрыва договоров с УПЦ принадлежала партии «Слуга народа». С аналогичным проектом ранее выступала «Евросолидарность», однако тогда голосов для принятия решений не хватило.

Накануне внеочередной сессии Запорожского городского совета, к духовенству и прихожанам Запорожья обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Владыка раскритиковал направленный для голосования проект и выразил недоумение по поводу нарушения депутатами законодательства Украины и воли собственных избирателей, сообщает портал «Православная жизнь».

Как могут в стране, которая в первой статье Конституции позиционирует себя как «демократическое, социальное правовое государство», представители власти «идти против Закона и собственных избирателей», задал риторический вопрос архиерей.

«Всем известно, что наша страна находится под прицельным надзором международных общественных организаций, в частности — ООН», − отметил митрополит Лука, напомнив, что опубликованный обзор Управления Верховного комиссара этой организации зафиксировал, что, запретив «деятельность УПЦ» на территориях городских и областных советов в апреле 2023 года, местные органы власти вышли за пределы своих полномочий.

Также и Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине выразила обеспокоенность тем, что «совокупное влияние действий правительства, направленных против УПЦ, может быть дискриминационным», добавил архипастырь.

По его словам, «на текущий момент большинство депутатов Запорожского городского совета явно выказывают своё наплевательское отношение к заявлению ООН, цитата из которого была приведена выше». В подтверждение митрополит Лука привёл пример с одним из народных избранников, который цинично заявил, что он не понимает русский язык документа, на котором, как одном из шести официальных языков ООН, написан «Обзор ситуации с правами человека на Украине», поскольку у депутата нет переводчика с «мови кураторів з ФСБ на українську». «При этом сам же он не стесняется давать интервью на этом языке», − отметил иерарх.

«Это лишь доказывает то, что для многих депутатов ложь, подлость, цинизм, наплевательство на нас — их избирателей, лицемерие являются жизненным кредо, поскольку они чувствуют свою безнаказанность за яд, исходящий из их уст, и деяния против собственного народа», − заявил митрополит Лука.

В связи с антицерковным правовым беспределом народных избранников, владыка призвал верующих, молясь «Взбранной Воеводе победительной», бесстрашно становиться «на защиту своей Матери-Церкви всеми законными способами!»

«Мы не должны бояться обращаться в судебные органы в связи с творящимися беззакониями, говорить всем правду об антинародной преступной деятельности ряда депутатов, требовать от избранных нами слуг народа ответа на вопрос: отрекаются ли они от Таинств Крещения и Миропомазания, которые были совершены над ними в нашей Церкви-Матери», − призвал правящий архиерей Запорожской епархии.

По его словам, в сложившихся обстоятельствах необходимо «просить Царя Небесного, чтобы Он даровал Свое вразумление депутатам городского совета о последствиях принятия таких решений, которые негативно отразятся не только на международном уровне на репутации как нашего города, так и Украины, но, что самое страшное — на их душах, душах их родных и близких».

«Ведь мы точно знаем, что Бог поругаем не бывает. А как показывает опыт других регионов, чиновников, выступавших за запрет УПЦ, задерживают за коррупцию», − напомнил митрополит Лука, вновь призвав не бояться и стать на защиту православной веры.

Русская линия