Служба безопасности Украины задержала клирика Украинкой Православной Церкви, настоятеля храма св. Архистратига Михаила в Бородянке Киевской области протоиерея Виктора Талько по подозрению в помощи в эвакуации жителей региона в Белоруссию. Теперь священнику грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает СПЖ.

«Служба безопасности расследует факты коллаборационной деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талько. Сейчас проверяются данные о его возможном содействии в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона», — говорится в сообщении СБУ.

На священника заведено уголовное дело по статье «коллаборационная деятельность». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Год назад протоиерея Виктора Талько уже задерживала СБУ, но через шесть дней его выпустили.

«После того, как русских из Бородянки выбили, меня забрали в СБУ. Шесть дней держали. Туда, конечно, лучше не попадать. Каждый день я давал объяснения, мои показания проверяли. На шестой день вечером отпустили», — рассказал отец Виктор Dialogtut.org в мае 2022 года.

«Эта ситуация, в которой мы все сейчас оказались, была предсказана святыми отцами. Мы должны через это пройти: такие скорби, трагические события очищают нас, показывают, кто мы есть. Если сейчас будем искать виноватых — толку не будет. Меня в СБУ спрашивали: „Что ж за Церковь у вас такая: на иномарках попы ездят, икру едят..“. Я отвечал одно: „Я грешнее всех. У меня грехов больше, чем у всех остальных вместе взятых“. Вот такое моё отношение ко всему, что происходит. А у нас как? Только началась война — арестовали священника. Отец Георгий из Тетерева — сказали, что он наводчик. Потом выяснилось, что это неправда, и батюшку отпустили. Но то было только начало. И до войны мы видели, как готовятся уничтожить нашу Церковь, а теперь и подавно», — добавил священник.

Русская линия