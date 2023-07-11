Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Валаамском монастыре, а праздник преподобных Сергия и Германа Валаамских…

11 июля 2023 года, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил служение Божественной литургии в верхнем храме Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального монастыря, сообщает Патриархия.Ru.

В соборе присутствовали: губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов; глава Республики Карелия А. Парфенчиков; генеральный директор ООО «Сибур» М. Карисалов; первый вице-президент банка ГПБ (АО) Я. Голко; член Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности О. Бударгин; председатель Попечительского совета Центра национальной славы и Фонда апостола Андрея Первозванного В. Якунин; руководитель секретариата Всемирного русского народного собора С. Рудов; члены делегации Фонда Андрея Первозванного.

За богослужением молились насельники обители и многочисленные паломники.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.Ru.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес иеромонах Никон (Оганов), насельник Валаамского монастыря.

По окончании Литургии епископ Троицкий Панкратий от лица братии монастыря и паломников приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла и преподнес Его Святейшеству икону святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения c Первосвятительским словом.

В дар монастырю Святейший Владыка передал икону преподобного Макария Унженского, для братии обители — служебники, всем участникам богослужения — иконки Христа Спасителя с Патриаршим благословением.

Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием управления в должности наместника Валаамской обители епископ Троицкий Панкратий был удостоен ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени.

Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 75-летием со дня рождения председатель Попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин был удостоен ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, I степени.

«Ещё раз всех поздравляю с праздником, и молитвами святых валаамских преподобных отцов да хранит Господь всех нас на непростом жизненном пути, укрепляя нашу веру, благочестие и помогая быть способными сопротивляться всяким искушениям, столь обильно присутствующим в современной жизни. Храни вас всех Господь!» — напутствовал Святейший Владыка верующих.

Далее Святейший Патриарх Кирилл в сопровождении архиереев и духовенства спустился в нижний храм Спасо-Преображенского собора, где было совершено славление у честных мощей преподобных Сергия и Германа. После молитвы основателям обители Предстоятель поклонился их святым мощам. Также Святейший Патриарх поклонился чтимому списку Валаамской иконы Божией Матери и мощам преподобного Антипы Валаамского.

Затем Святейший Владыка принял участие в братской трапезе в Трапезных палатах Валаамской обители.

Русская линия