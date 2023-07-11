Украинская полиция заблокировала 54 и 58 корпуса монастыря и не пускает туда верующих и монашествующих…

Утром 11 июля 2023 года вооруженные автоматами украинские силовики заблокировали 54 и 58 корпуса Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, в которых находятся гостиничные номера для паломников. На территорию монастыря также не пропускают ни монахов, ни верующих, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Telegram-канал «Первого Казацкого».

С места событий информируют, что прихожанам, которые пытаются вести съёмку, угрожают разбить телефоны. Также сообщается, что 54 и 58 корпуса Лавры уже опечатаны.

«Повторяется схема: вчера люди не пустили комиссию незаконно опечатать корпуса, в следующий раз приходит Минкульт со своей ЧВК», − пишут в соцсети.

В то же время неизвестные женщины и мужчины беспрепятственно преодолевают полицейский кордон. Правоохранители поясняют, что это «спецслужбы».

Православные христиане, которые уже находились на территории Лавры к моменту начала полицейской операции, молятся. На защиту корпусов монастыря выходит братия.

На сайте обители появилось обращение от имени монашеской общины:

«Братья и сестры! Прося ваших святых молитв о мире на Украине, также просим вас вознести молитвы о нас, братии Лавры и её прихожанах, чтобы Господь укрепил наши духовные силы в это страшное время. А кто имеет возможность − призовите власть имущих положить конец незаконному выселению монахов из Киево-Печерской Лавры», − говорится в обращении.

Происходящие события прокомментировал адвокат монастыря протоиерей Никита Чекман: «Без решения суда, без каких-либо законных оснований, комиссия Минкульта начала с 8 утра опечатывание».

Русская линия