Украинские спецслужбы совершили ещё один теракт в России

В Краснодаре застрелен в спину бывший командир подводной лодки, принимавшей участие в СВО, заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе капитан второго ранга Станислав Ржицкий. Нападение произошло в 8 часов утра, когда 42-летний офицер совершал утреннюю пробежку, сообщает телеканал «Царьград».

Убийца подкараулил военного у спорткомплекса «Олимп» и произвёл четыре выстрела в спину и грудь. Русской офицер скончался на месте.

Российским следователям удалось по горячим следам задержать подозреваемого в этом убийстве. Ими был задержан экс-президент Федерации шотокан карате-до Украины Иван Денисенко, который с 2022 года проживал в России.

По данным следствия Денисенко действовал по заданию ГУР Украины. Ему приказали ликвидировать какого-нибудь значимого российского чиновника или военного.

К убийству он готовился с декабря 2022 года. Заранее снял дом в Туапсе, куда должен был бежать после нападения, отсидеться и через 2 дня вылететь в Стамбул. Билеты были куплены. Из Турции он вместе со своей сожительницей должен был лететь в Швейцарию, где у них есть статус беженцев.

Русская линия