Грузины массово вышли на акции протеста и тем самым не дали возможности половым извращенцам устроить свой шабаш…

Фестиваль половых извращенцев «Прайд» должен был пройти в Грузии на закрытой территории у озера Лиси. Но он оказался сорван, так как сотни православных христиан собрались неподалеку и смогли прорвать один из полицейских кордонов, сообщает Sputnik-Грузия.

Из-за крупной акции протеста, полиция эвакуировала содомитов с территории у озера Лиси. МВД Грузии заявило, что было сделано всё для обеспечения безопасности людей.

Сотни противников фестиваля «Прайд» шествием прошли до озера Лиси. Сбор участников состоялся у памятника Важа Пшавела. Оттуда они двинулись к месту проведения фестиваля «Прайд».

В Грузии не первый раз проходят крупные акции протеста против ЛГБТ. Многие участники таких акций настроены весьма решительно.

На этот раз полиция, несмотря на огромное количество своих сотрудников, обеспечивавших безопасность территории фестиваля, не смогла сдержать верующих.

Участники акции протеста вначале шли к озеру Лиси большой колонной. Однако затем, видя впереди полицейские заслоны, участники акции разделились на группы, которые пошли в обход.

Часть протестующих смогла прорвать один из нескольких полицейских кордонов. Протестующие даже добрались до места, где проходила часть фестиваля. В результате они стали жечь символику ЛГБТ.

Организаторы фестиваля обвинили полицию в недостаточном обеспечении мер безопасности и заявили, что полиция сама пропустила участников контракции.

В МВД главной причиной срыва фестиваля назвали сложность обеспечения полной безопасности мероприятия на открытом пространстве при таком большом количестве протестующих.

Много лет мероприятия защитников прав ЛГБТ негативно воспринимаются консервативной частью общества в Грузии. Любые попытки провести открытые мероприятия сопровождаются контракциями и стычками. Тем не менее, содомиты не унимаются.

Русская линия