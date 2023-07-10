Русская линия
Сводка новостей от 10 июля 2023

Украинские униаты заявили о своих претензиях на Почаевскую лавру
Отобрать святыню у Украинской Православной Церкви глава УГКЦ надеется при помощи украинских чиновников…

Глава украинских униатов архиепископ Святослав (Шевчук)Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук рассчитывает, что Свято-Успенская Почаевская Лавра может достаться униатам, если этому поспособствуют власти Украины. Об этом верховный архиепископ УГКЦ, находившийся с визитом в городе Луцке, заявил 8 июля 2023 года на пресс-конференции местным медиа, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Konkurent.ua.

По словам Шевчука, передача Лавры в собственность униатов должна проходить «спокойно, цивилизованно».

О том, что УГКЦ намерена влиять на ситуацию именно таким образом, он сообщил одной из присутствующих, высказавшей убеждение, что «греко-католики имеют право первенства на эту святыню и сейчас необходимо активно действовать в этом направлении».

«Поэтому, мы работаем, − заверил глава УГКЦ. − Работаем и молимся. Я надеюсь, что сначала эта Лавра будет возвращена в собственность Украинского государства, как нам обещают наши народные депутаты. А затем, надеемся, что наша церковь там будет иметь своё место».

Шевчук также пообещал, что силой забирать святыню Украинской Православной Церкви не будут, «ведь это не христианский путь».

Русская линия

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Украинские униаты заявили о своих претензиях на Почаевскую лавру
Отобрать святыню у Украинской Православной Церкви глава УГКЦ надеется при помощи украинских чиновников...

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