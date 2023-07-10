7 июля 2023 года во Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь состоялось открытие «Дней Достоевского», в рамках которых состоялось торжественное открытие и освящение памятника великому русскому писателю, сообщает Патриархия.Ru.

Начало духовно-просветительскому проекту «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было положено год назад. В этот раз дата проведения форума была приурочена к 145-летию первого приезда Федора Михайловича Достоевского в обитель, где произошла судьбоносная для писателя встреча с преподобным старцем Амвросием.

Целью духовно-просветительского проекта является осмысление и популяризация творчества великого писателя, произведения которого проникнуты любовью к России и православной вере, духовными исканиями, размышлениями о бытии человеческом и о пути к Богу.

В официальной части мероприятия приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.О. Щеголев, председатель Императорского православного палестинского общества С.В. Степашин, губернатор Калужской области В.В. Шапша, председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам А.Д. Артамонов, народный артист России Сергей Мигицко.

На церемонии открытия наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф приветствовал участников и гостей, после чего было заслушано обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В своем видеоприветствии Святейший Владыка отметил, что духовно-просветительские мероприятия фестиваля способствуют увековечиванию памяти Ф.М. Достоевского и помогают молодому поколению через приобщение к его творчеству находить правильные ориентиры в жизни.

Затем состоялось торжественное открытие памятника Ф.М. Достоевскому (автор монумента — народный художник России Салават Щербаков). Наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф совершил молебен преподобным старцам Оптинским.

Официальную часть мероприятия продолжило выступление полномочного представителя Президента РФ в ЦФО И.О. Щеголева. Он сказал о важности духовно-просветительского служения Оптиной пустыни, куда люди культурного круга в наши дни теперь могут прийти за утешением и вразумлением, подобно тому как 145 лет назад пришел к дверям кельи старца Амвросия Ф.М. Достоевский. «Чтобы его слова и мысли не лежали под спудом, но как светильник были бы на виду и на слуху», — отметил одну из задач духовно-просветительского проекта представитель Президента РФ.

Председатель ИППО С.В. Степашин заявил, что Достоевский был не просто великим писателем, но и пророком, предвидевшиим многое из того, что происходило в XX веке и происходит сейчас. В заключение С.В. Степашин поддержал идею о ежегодном проведении в Оптиной пустыни духовно-просветительского проекта, посвященного писателя.

Губернатор Калужской области В.В. Шапша сказал о важности творческого наследия Федора Михайловича именно в наши дни, когда страна борется с глобальными мировыми вызовами. По словам главы региона, произведения Достоевского наполняют человека надеждой и вдохновляют его на преодоление трудностей. Также он выразил благодарность всем организаторам проекта, особенно отметив при этом скульптора Салавата Александровича Щербакова, создавшего памятник русскому классику.

Председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам А.Д. Артамонов отметил, что открытие памятника именно в этом году является значимым событием, потому что сейчас как никогда важным является напоминание русскому народу о заветах Федора Михайловича. По словам Артамонова, самый главный урок, который может перенять современное общество от русского классика, — не уподобиться героям романа «Бесы» и не позволить им занять главенствующую роль в нынешнем мире.

Официальную часть мероприятия завершил литературный блок, в котором выступил народный артист России Сергей Мигицко. В начале своего выступления он провел параллель между нынешним открытием памятника Достоевскому и открытием памятника А.С. Пушкину 6 июля 1880 года, в котором Федор Михайлович принимал участие. Далее актер прочел знаменитую речь Достоевского о Пушкине.

8 июля в рамках духовно-просветительского проекта «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» прошли открытые лекции и встречи-дискуссии о семье и традиционных ценностях.

Русская линия