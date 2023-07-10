Около 6 утра 10 июля на территорию Преображенского кафедрального собора в городе Белая Церковь (Киевская область Украины) проникла группа лиц. Пришедшие выломали двери и захватили собор, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.

По данным Белоцерковской епархии, рейдеры сначала взломали деревянную дверь, а затем на протяжении трёх часов ломали металлическую дверь. В епархии рассказали, что во взломе принимали участие сторонники «ПЦУ». Возглавил захват «клирик» этой раскольнической структуры Николай Гопайнич, являющийся одновременно депутатом.

Телеграм-канал «Дозор на „Первом Казацком“» информирует, что люди спортивной внешности блокировали ворота и не пускали на территорию храма прихожан, используя против них физическую силу. Очевидцы также рассказали, что во время захвата представители «ПЦУ» на территории кафедрального собора сломали руку верующей Украинской Православной Церкви. При этом полиция либо бездействовала, либо помогала оттеснять прихожан, которые пришли к собору, когда узнали о его штурме.

Около 9 утра Николай Гопайнич опубликовал видео, на котором оповестил, что захват Спасо-Преображенского собора состоялся.

Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин назвал случившееся беззаконием и подчеркнул, что верующие не отступят и будут защищать свои святыни. Он выразил надежду, что Господь снизойдёт к смирению и молитве православных христиан, и поблагодарил Бога, что сподобил «хоть немного засвидетельствовать свою верность Церкви».

В епархии не согласны с решением городского совета о передаче храма «ПЦУ», дело в настоящее время рассматривается в суде. Однако представители раскольников, не дожидаясь вердикта, захватили собор насильственным путём.

Русская линия