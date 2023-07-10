По словам главы Константинопольского Патриархата, его разговор с Зеленским касался «нынешней ситуации на Украине», однако никаких подробностей он не сообщил…

8 июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился на Фанаре с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, чтобы предположительно обсудить с ним вопрос передачи Киево-Печерской лавры под управление Константинопольского Патриархата. Однако, никаких подробностей этих переговоров до сих пор нет. Одно ясно — на Фанаре остались довольны визитом Зеленского, но о чём Патриарх Варфоломей и Зеленский договорились, остаётся под секретом.

Так, Константинопольский Патриарх Варфоломей, говоря о содержании своего разговора с Зеленским, ничего конкретного не сказал, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт «Ромфея».

По словам главы Фанара, разговор касался «нынешней ситуации на Украине». «Мы надеялись, что мир наступит быстро, потому что война — это всегда плохо для всех. Мы сказали, что Вселенский Патриархат как Материнская Церковь украинских православных всегда на их стороне», — рассказал Патриарх Варфоломей.

По его словам, он счастлив, «потому что наш президент, господин Эрдоган, также поддерживает достижение мира на Украине путём диалога, и что наш президент пообещал, что Турция будет всеми силами помогать в реконструкции и восстановлении Украины после окончания войны».

Патриарх Варфоломей также напомнил, что не первый раз принимает Зеленского на Фанаре, и добавил, что «для нас всегда радость и честь принимать его, и в заключение я хотел бы сказать, что мы желаем возвращения всех заключённых, которые в настоящее время содержатся под стражей, и особенно возвращения детей, которые находятся вдали от своих домов и своей родины».

Он также поблагодарил СМИ за то, что «они проявили такой большой и неподдельный интерес» к визиту Зеленского «в штаб-квартиру Вселенского Патриархата».

Накануне визита Зеленского на Фанар в греческих СМИ появилась информация, что он намерен обсудить с Патриархом Варфоломеем передачу Киево-Печерской лавры в ведение Константинопольского Патриархата. Позже протодиакон УПЦ и экс-нардеп Верховной Рады Вадим Новинский рассказал, что Фанар готов принять Лавру в свою юрисдикцию.

Русская линия