Президент России Владимир Путин провёл встречу с командирами военной компании, на которой они заявили о своей верности России и российскому лидеру…

Президент России Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа лично встретился в Кремле с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер», чтобы обсудить произошедшее и понять, что подвигло военных пойти на риск начала гражданского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

«Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на неё 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, Путин на мероприятии «дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения».

«Они акцентировали, что являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего», — добавил представитель Кремля.

На вопрос, присутствовали ли на собрании представители Минобороны, Песков ответил, что ему «больше нечего сказать по этой встрече».

Следует признать, что решение президента России Владимира Путина провести такую встречу — это сильный ход главы государства, свидетельствующий о том, что в тяжёлых обстоятельствах он смог стабилизировать ситуацию и отвести страну от края пропасти. Печально лишь, что такая встреча состоялась лишь после известных событий 24 июня. Но лучше поздно, чем никогда.

Вопрос с мятежом ЧВК «Вагнер» можно считать закрытым.

Русская линия