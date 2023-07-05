С 5 июля 2023 года вход на нижнюю территорию Киево-Печерской лавры будет доступен лишь через центральные ворота, а график — существенно ужесточен. Теперь в Нижнюю лавру можно будет попасть лишь с 9:00 до 18:00 (до 5 июля — с 5:30 до 20:00). Об этом говорится в письме Минкульта, опубликованном в Telegram-канале адвоката Лавры протоиерея Никиты Чекмана, сообщает СПЖ.

Также с 5 июля будет закрыт вход на территорию Нижней лавры через храм Живоносного Источника.

В документе говорится, что вывезти имущество и личные вещи с территории Лавры можно будет лишь с 10:00 до 17:00 по отдельному обращению и согласованию Заповедника.

Один из насельников Лавры сообщил СПЖ, что такое решение Минкульт мог принять для опечатывания корпусов монастыря, пока на территории обители не будет верующих.

«Среди монахов распространяется информация, что несколько помещений Лавры могут опечатать до 9:00, чтобы верующие не смогли попасть на территорию. Будет ли это в 7:00, или в 8:00, не знаем, но такая информация есть», — сказал источник.

Русская линия