В российских СМИ появились фотографии из дома главы ЧВК «Вагнер», которые во многом объясняют, почему он повернул свои войска на Москву…
Все последние дни центральные российские СМИ пытаются очернить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который совсем недавно чуть не устроил в России кровавую гражданскую войну. На федеральных каналах началась в связи с этим специальная информационная кампания, призванная развенчать миф о его героизме и показать его как обычного чиновника, не чуждого любви к «золотым туалетам» и прочим порокам.
Стоит отметить, что практика подобного рода кампаний крайне неприятна, поскольку полна лицемерия. Пока человек верой и правдой служил России, его награждали на самом высоком уровне и самыми высокими наградами. При этом никто ничего за ним не замечал, а как только он пал и ударил в спину российским властям, все вдруг по мановению ока увидели, «какой же это всё-таки ужасный человек» и т. д. и т. п.
В связи с этим надо честно сказать, что такие повороты российской информационной политики более обличают не самого Пригожина, а российских чиновников, которые ранее превозносили группу «Вагнер» и называли её лидера героем, а теперь задним числом стараются очернить его имя и приписать ему пороки, в которых он, возможно, и не был замечен.
Чтобы составить о нём своё представление, достаточно уже того, что глава ЧВК «Вагнер» оказался мятежником и ради своих амбиций готов был ввергнуть страну в пучину хаоса, а всё остальное — дело десятое. Впрочем, в фотоматериалах, которые попали в СМИ в рамках развенчания культа Пригожина, есть любопытная фотография, во многом объясняющая, почему он повернул свои войска на Москву. Это фотография его наград.
Судя по всему, Пригожин вполне успешно прошёл очень и воду, но в итоге пал на этапе медных труб. Это, действительно, мужественный человек, который возомнил о себе слишком много, а потому решил, что может двинуть свои войска на столицу. Искушение властью и славой оказалось для него непосильной ношей, что очень печально.
Как тут не вспомнить известное христианское изречение: «и столпы падают».
О том, как тяжела ноша человека, оказавшегося во главе частной армии, в своём Телеграм-канале хорошо описал Александр Ходаковский, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года:
«Для людей определённого склада иметь собственную маленькую армию очень важно. Важным это, чаще всего, становится, когда ты уже попробовал её иметь — это затягивает. Тут целая палитра ощущений и возможностей, отказаться от которых трудно — говорю, как ранее других испытавший и прелесть владения, и разочарование от утраты. В четырнадцатом люди шли не за деньги — за идеей и лидером. Конечно, это были не двадцать пять тысяч — всего четыре, — но и этого много. Но в определенный момент пришло понимание, что по мере становления государства на восставших против Украины территориях система будет нервничать от факта владения кем-то преданной частной армией. И тогда передо мной встал вопрос: для чего лично мне нужны эти люди?
Это стало частью меня, придавало мне статус, вдохновляло меня, — но я и эти люди были всего лишь историческим инструментом, который должен был выполнить свою роль, и как бы ни скребли кошки — от этого нельзя было отходить. Был прописан алгоритм перевода добровольческого подразделения на государственные рельсы, под моим контролем остался один лишь батальон, чтобы я не скучал в наше неспокойное время — и Восток продолжил дальше служить в армии в виде одного полка и трёх батальонов теробороны, — по сути, обычных мотострелковых батальонов.
Главный вопрос, который встаёт в таком случае — каким целям и интересам ты служишь. Способен ли ты преодолеть собственную гордыню ради высших смыслов, или твоё эго победит? Искушение возникает огромное — это правда. Но побороть это искушение, если твои громкие слова про Родину не пустой звук — можно. Я собрал своих комбатов и сказал им: служим, как служили. Никто никуда не уходит — оставайтесь со своими солдатами, — вы им нужны. Потом ещё около полугода я спокойно передавал «власть» армейцам из Министерства обороны, первый столкнулся со всеми особенностями этого ведомства, — но мои люди продолжили служить Родине и выполнять боевые задачи. А многие и сейчас ещё воюют и продолжают считать меня своим командиром".
Р.S. Сложно сказать, насколько награды Евгения Пригожина, действительно, заслуженные. Многие сейчас задним числом начали говорить о том, что глава ЧВК «Вагнер» не мог получить столько высоких наград, и это «настоящая дискредитация российских орденов». В любом случае, Наградному отделу Администрации Президента РФ нужно понимать, что такое обилие награждений может сыграть с любым человеком злую шутку.