Все последние дни центральные российские СМИ пытаются очернить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который совсем недавно чуть не устроил в России кровавую гражданскую войну. На федеральных каналах началась в связи с этим специальная информационная кампания, призванная развенчать миф о его героизме и показать его как обычного чиновника, не чуждого любви к «золотым туалетам» и прочим порокам.

Стоит отметить, что практика подобного рода кампаний крайне неприятна, поскольку полна лицемерия. Пока человек верой и правдой служил России, его награждали на самом высоком уровне и самыми высокими наградами. При этом никто ничего за ним не замечал, а как только он пал и ударил в спину российским властям, все вдруг по мановению ока увидели, «какой же это всё-таки ужасный человек» и т. д. и т. п.

В связи с этим надо честно сказать, что такие повороты российской информационной политики более обличают не самого Пригожина, а российских чиновников, которые ранее превозносили группу «Вагнер» и называли её лидера героем, а теперь задним числом стараются очернить его имя и приписать ему пороки, в которых он, возможно, и не был замечен.

Чтобы составить о нём своё представление, достаточно уже того, что глава ЧВК «Вагнер» оказался мятежником и ради своих амбиций готов был ввергнуть страну в пучину хаоса, а всё остальное — дело десятое. Впрочем, в фотоматериалах, которые попали в СМИ в рамках развенчания культа Пригожина, есть любопытная фотография, во многом объясняющая, почему он повернул свои войска на Москву. Это фотография его наград.

Судя по всему, Пригожин вполне успешно прошёл очень и воду, но в итоге пал на этапе медных труб. Это, действительно, мужественный человек, который возомнил о себе слишком много, а потому решил, что может двинуть свои войска на столицу. Искушение властью и славой оказалось для него непосильной ношей, что очень печально.

Как тут не вспомнить известное христианское изречение: «и столпы падают».

О том, как тяжела ноша человека, оказавшегося во главе частной армии, в своём Телеграм-канале хорошо описал Александр Ходаковский, который принимает участие в боевых действиях на Донбассе с 2014 года:

«Для людей определённого склада иметь собственную маленькую армию очень важно. Важным это, чаще всего, становится, когда ты уже попробовал её иметь — это затягивает. Тут целая палитра ощущений и возможностей, отказаться от которых трудно — говорю, как ранее других испытавший и прелесть владения, и разочарование от утраты. В четырнадцатом люди шли не за деньги — за идеей и лидером. Конечно, это были не двадцать пять тысяч — всего четыре, — но и этого много. Но в определенный момент пришло понимание, что по мере становления государства на восставших против Украины территориях система будет нервничать от факта владения кем-то преданной частной армией. И тогда передо мной встал вопрос: для чего лично мне нужны эти люди?

Это стало частью меня, придавало мне статус, вдохновляло меня, — но я и эти люди были всего лишь историческим инструментом, который должен был выполнить свою роль, и как бы ни скребли кошки — от этого нельзя было отходить. Был прописан алгоритм перевода добровольческого подразделения на государственные рельсы, под моим контролем остался один лишь батальон, чтобы я не скучал в наше неспокойное время — и Восток продолжил дальше служить в армии в виде одного полка и трёх батальонов теробороны, — по сути, обычных мотострелковых батальонов.

Главный вопрос, который встаёт в таком случае — каким целям и интересам ты служишь. Способен ли ты преодолеть собственную гордыню ради высших смыслов, или твоё эго победит? Искушение возникает огромное — это правда. Но побороть это искушение, если твои громкие слова про Родину не пустой звук — можно. Я собрал своих комбатов и сказал им: служим, как служили. Никто никуда не уходит — оставайтесь со своими солдатами, — вы им нужны. Потом ещё около полугода я спокойно передавал «власть» армейцам из Министерства обороны, первый столкнулся со всеми особенностями этого ведомства, — но мои люди продолжили служить Родине и выполнять боевые задачи. А многие и сейчас ещё воюют и продолжают считать меня своим командиром".

Р.S. Сложно сказать, насколько награды Евгения Пригожина, действительно, заслуженные. Многие сейчас задним числом начали говорить о том, что глава ЧВК «Вагнер» не мог получить столько высоких наград, и это «настоящая дискредитация российских орденов». В любом случае, Наградному отделу Администрации Президента РФ нужно понимать, что такое обилие награждений может сыграть с любым человеком злую шутку.

Русская линия