4 июля 2023 года, в день памяти преподобного Георгия (Лаврова), исповедника, архимандрита Даниловского, в Данилов ставропигиальный мужской монастырь Москвы были перенесены останки тридцати иноков Спасо-Преображенского монастыря, находившегося на протяжении XIV-XV столетий на территории Московского Кремля и являвшегося преемником первой московской обители, основанной святым князем Даниилом, сообщает «Монастырский вестник».

Останки были обнаружены в 1997 году при производстве земляных работ во дворе Большого Кремлевского дворца на месте храма Спаса на Бору, снесённого 1 мая 1933 года. В 2007 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II останки были извлечены из земли. Экспертиза подтвердила их подлинность. До настоящего времени они пребывали на Патриаршем подворье при храме Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосине г. Москвы.

Утром в Покровском храме Даниловской обители наместник монастыря епископ Солнечногорский Алексий отслужил Божественную литургию и совершил славление у раки преподобного Георгия. На богослужении пел хор монастыря. Затем владыка Алексий посетил недавно открытую мемориальную келью преподобного.

В Новокосине, в храме Собора новомучеников и исповедников Российских в полдень была совершена заупокойная лития по почившим инокам Спасо-Преображенского кремлевского монастыря, которую отслужил настоятель протоиерей Владимир Клюев и духовенство Патриаршего подворья. Затем останки были доставлены в Данилов монастырь. После литии, в присутствии священноначалия, насельников монастыря и прихожан три ковчега были перенесены в поминальную часовню, где они будут находиться до августа, а затем в рамках мероприятий, посвященных 40-летию возрождения Данилова монастыря, состоится их перезахоронение в так называемой монастырской костнице.

Епископ Солнечногорский Алексий, отвечая на вопросы прессы и прихожан, сказал: «У Бога все живы. И сегодняшнее событие — возвращение даниловских монахов в стены родной обители — ещё одно тому подтверждение. Кажется, и имена уже их забыты и значатся только в летописях и монастырских синодиках. Но Господь печётся о нас. Он напоминает нам о том, что наши предки жили здесь, молились, и оставили нам пример жизни христианской, жизни монашеской. Как говорил отец Кирилл (Павлов), „каждый должен делать своё дело“. Всем нам в будущей жизни хочется быть в Царствии Божием, а здесь, на земле, пребывать в мире, тишине, благоденствии..»

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