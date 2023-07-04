4 июля 2023 года Иерусалимский Патриархат направил обращение в адрес международного сообщества и всех заинтересованных сторон с просьбой приложить максимальные усилия для прекращения военной операции еврейских военных в городе Дженин, в результате чего гибнут мирные жители, сообщает сайт Иерусалимского Патриархата.

Самая масштабная за последнее время военная операция Израиля в Дженине на Западном берегу реки Иордан началась 3 июля вводом войск в город. Во время боевых действий ЦАХАЛ задействовала более 200 бронетранспортеров и танков. Основной целью атаки евреев стал палестинский лагерь беженцев, который еврейское государство считает источником террористической угрозы. В результате действий Израиля только за два дня погибли 12 человек, более 100 человек получили ранения.

В заявлении Патриархата подчеркивается, что «сегодня мир является свидетелем тревожной эскалации насилия и кровопролития на Святой Земле». При этом мировое сообщество «молчаливо наблюдает за продолжающимися нарушениями прав человека и нападениями на невинных гражданских лиц, и эта болезненная реальность требует от всех принятия срочных мер для предотвращения дальнейших человеческих жертв и страданий».

В обращение приводятся слова Его Блаженства Патриарха Иерусалимского Феофила III: «мы верим в неотъемлемое право каждого человека жить в мире и достоинстве, и мы призываем к немедленному прекращению насилия и принятию голоса мировой совести, который призывает к прекращению вооруженных конфронтаций и мирному урегулированию споров».

«Справедливое решение палестинского вопроса — это не только гуманитарная, но и политическая и моральная необходимость. Продолжение насилия ведёт к усилению напряженности и расколу в регионе и подвергает опасности и страданиям жизни тысяч невинных людей», — отметил Предстоятель.

В связи с этим Иерусалимский Патриархат призвал всё международное сообщество взять на себя ответственность за установление мира и прекращение кровопролития на Святой Земле, призвав к эффективному вмешательству компетентных международных органов для прекращения боевых действий и поиска справедливых и всеобъемлющих политических решений палестинского вопроса.

Русская линия