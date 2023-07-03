29 июня 2023 года депутаты Законодательного собрания Владимирской области единогласно приняли закон, усиливающий меры социальной поддержки многодетных матерей и отцов. В 2023 году из областного бюджета дополнительно выделят 23 миллиона 500 тысяч рублей. Всего на эти цели потратят 181 миллион 900 тысяч рублей, сообщает телеканал «Царьград».

Сейчас региональный маткапитал в размере 75 728 рублей во Владимирской области выплачивается только за первого, второго и третьего ребёнка. С 1 сентября 2023 года средства станут приходить на всех детей, которые будут рождаться в многодетных семьях. Срок обращения за выплатой материнского капитала составит от 1,5 до 3 лет со дня рождения или усыновления ребёнка.

Также депутаты решили, что семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, предложат социальный контракт. Речь идёт о финансовой помощи в случаях, когда дома или квартиры пострадали от пожаров или других ЧС. Воспользоваться им можно будет неоднократно.

Русская линия