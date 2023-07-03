Русская линия
Сводка новостей от 3 июля 2023

Во Владимирской области решили выплачивать региональный маткапитал за каждого рождённого ребёнка
Помимо федерального маткапитала, жители области будут получать 75 тысяч рублей на ребёнка из местного бюджета…

Борис Заболоцкий. Семья. 201229 июня 2023 года депутаты Законодательного собрания Владимирской области единогласно приняли закон, усиливающий меры социальной поддержки многодетных матерей и отцов. В 2023 году из областного бюджета дополнительно выделят 23 миллиона 500 тысяч рублей. Всего на эти цели потратят 181 миллион 900 тысяч рублей, сообщает телеканал «Царьград».

Сейчас региональный маткапитал в размере 75 728 рублей во Владимирской области выплачивается только за первого, второго и третьего ребёнка. С 1 сентября 2023 года средства станут приходить на всех детей, которые будут рождаться в многодетных семьях. Срок обращения за выплатой материнского капитала составит от 1,5 до 3 лет со дня рождения или усыновления ребёнка.

Также депутаты решили, что семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, предложат социальный контракт. Речь идёт о финансовой помощи в случаях, когда дома или квартиры пострадали от пожаров или других ЧС. Воспользоваться им можно будет неоднократно.

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Во Владимирской области решили выплачивать региональный маткапитал за каждого рождённого ребёнка
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