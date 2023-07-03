В Украинской Православной Церкви указали, что решение властей о разрыве соглашения о пользовании обителью со стороны УПЦ до сих по рассматривается в суде…

Юридический отдел Украинской Православной Церкви заявил, что требование руководства Заповедника к монашествующим Киево-Печерской лавры до 4 июля 2023 года освободить корпуса обители № 45, 54, 57, 71, 69 является незаконным, поскольку по состоянию на сегодняшний день одностороннее расторжение договора обжалуется в судебном порядке, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

30 июня 2023 года в адрес Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры от Заповедника поступило письмо, которым сообщается, что приказом Заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов обители. Свою работу эта комиссия начнет 4 июля. Согласно плану работы указанной комиссии, планируется опечатывание указанных помещений.

«У Заповедника отсутствуют какие-либо законные основания для таких действий, а требование освободить корпуса и передать от них ключи незаконно и его следует рассматривать как самоуправство», — заявили в УПЦ.

В связи с этим Юридический отдел УПЦ призывает Заповедник и членов комиссии не нарушать законодательство и дождаться законного решения суда.

Русская линия