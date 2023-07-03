Представитель папы Римского кардинал Маттео Дзуппи заявил, что у Ватикана до сих пор нет даже плана по урегулирования конфликта…

Папский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи заявил, что Ватикан пока даже не разработал план, который бы способствовал началу мирных переговоров для прекращения вооруженных действий на Украине, сообщает портал «Православная жизнь».

Легат главы Католической церкви, комментируя в интервью газете il Resto del Carlino свою недавнюю поездку в Москву и Киев, заявил, что «под руководством папы Франциска и вместе с ним в ближайшие несколько дней мы обдумаем услышанное».

«По этой причине у нас пока нет проекта, который мог бы способствовать началу переговоров, − пояснил Дзуппи. — Нет ни мирного плана, ни посредничества. Есть большое стремление к тому, чтобы насилие прекратилось и можно было сохранить человеческие жизни, начиная с защиты самых невинных».

В ходе трехдневного визита в Москву 27−29 июня, папский посланник провел переговоры со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, представителями российской власти, а также встретился с католическим духовенством России.

На следующий день после этой поездки Служба печати Святого Престола сообщила подробности «плодотворной встречи» кардинала с Патриархом, в ходе которой стороны обсудили «гуманитарные инициативы, которые могут способствовать мирному урегулированию» конфликта в Украине.

Итоги визита, как было отмечено, будут доведены до сведения папы Франциска «с учётом дальнейших шагов, которые необходимо предпринять как на гуманитарном уровне, так и в поисках путей к миру».

Ранее, 5−6 июня, Дзуппи в качестве папского посланника по мирному урегулированию на Украине совершил поездку в Киев. Ватикан охарактеризовал этот визит как «краткий, но насыщенный».

Русская линия