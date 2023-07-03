Судя по всему, на Банковой принято решение о силовом выдворении монашествующих из обители…

Власти Украины потребовали от монахов Украинской Православной Церкви до 4 июля покинуть целый ряд корпусов Киево-Печерской лавры и передать ключи музейным работникам. Как сообщил адвокат священник Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, соответствующее письмо поступило из Министерства культуры, передаёт ТАСС.

«Заповедником ["Киево-Печерская лавра"] принято решение о прекращении доступа монахов монастыря к помещениям <…>. Приказом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 04.07.2023. В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику», — говорится в документе в адрес УПЦ.

Согласно приложению к документу, монахи должны освободить пять корпусов Нижней лавры, территория которой находится в ведении УПЦ. «В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов, согласно перечню, замки будут заменены, а корпуса опечатаны», — указано в письме. Отец Никита выразил возмущение тем, что Минкультуры идёт на такие шаги, не дожидаясь решения суда.

Судя по всему, на Банковой принято решение о силовом выдворении монашествующих из обители.

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