«Одним из важных направлений деятельности Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата является строительство храмов в столице», — отметил и.о. председателя Финансово-хозяйственного управления иеромонах Никандр (Пилишин), отвечая на вопросы журналистов на выездном совещании в Западном административном округе столицы 1 июля 2023 года, сообщает Патриархия.Ru.

«При этом по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы курируем строительство и реставрацию храмов в других регионах России», — уточнил священнослужитель.

И.о. председателя ФХУ сообщил, что «сегодня открывается линия, направленная на новые регионы».

«Совместно с государственными органами мы сейчас занимаемся восстановлением храмов в Луганской и Донецкой Народной Республиках. Буквально сегодня наша передовая группа отправилась в зону, которая пострадала в результате взрыва на Каховской ГЭС. Производится обследование храмов на этой территории и будут приниматься усилия по их восстановлению», — рассказал иеромонах Никандр (Пилишин) представителям СМИ.

«Так что опыт, который мы получаем благодаря куратору московской программы, советнику Патриарха по вопросам строительства Владимиру Иосифовичу Ресину, мы активно применяем и в других регионах», — заключил и.о. председателя ФХУ.

Русская линия