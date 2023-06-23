Своих монашествующих у раскольников практически нет, а потому они пытаются уговорить киевских монахов перейти к ним…

Сергей Думенко в интервью Orthodox Times заверил, что братия Киево-Печерской лавры якобы хочет перейти в «ПЦУ». При этом он не стал говорить, что же мешает им заявить об этом прямо сейчас, сообщает СПЖ.

Глава раскольников рассказал, что Лавра якобы является «местом, откуда распространяется идеология „русского мира“». Кроме того, он повторил клеветнические измышления в адрес наместника обители митрополита Павла, заявиов, что он «известен своей любовью к роскошному образу жизни и особенно к автомобилям Mercedes, в СМИ его даже стали называть „Паша-Мерседес“».

По словам Думенко, он надеется, что в ближайшее время Лавра окончательно будет передана «ПЦУ».

«Мы также поддерживаем регулярные контакты с другими монахами Лавры в ожидании окончательного решения государства относительно зданий Лавры. Они хотят остаться в Лаврском монастыре в составе Православной церкви Украины, и мы готовы их принять. Обновим Лаврский монастырь», — сообщил Думенко.

Он заверил, что «любой, кто хочет помолиться Богу и пожить монахом в Лаврском монастыре, может это сделать. Однако тот, кто хочет молиться и служить „русскому миру“, должен уйти».

В настоящее время к раскольникам перешёл только один архимандрит Киево-Печерской лавры, который предал свою Матерь-Церковь.

Русская линия