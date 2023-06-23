Россияне убеждены, что святыня должна находиться в храме, а Церковь может позаботиться о ней не хуже музейных работников…

Подавляющее большинство россиян (57%) поддерживают возврат иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева Русской Православной Церкви, среди верующих это решение поддержали 66% опрошенных, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение», передаёт РИА Новости.

На вопрос «Вы скорее поддерживаете или скорее не поддерживаете инициативу о передаче Церкви иконы „Троица“ Рублёва?» 57% россиян ответили, что поддерживают данную инициативу, ещё 17% придерживаются противоположного мнения, 26% затруднились ответить. Среди верующих 66% ответили, что поддерживают, 14% – против, ещё 21% затруднились ответить.

Среди тех, кто поддерживает передачу иконы, 28% считают, что место иконы — в храме, по 4% – в храме икона будет более доступна людям, она должна находиться в России, перед ней молятся, ещё по 3% ответили, что это православная святыня, «так правильно», 2% ответили «я верующий человек», ещё по 1% – церковь лучше обеспечит сохранность иконы, она помогает людям, это имущество церкви и другое, 9% затруднились ответить, уточнили в результатах опроса.

Отмечается, что среди тех, кто не поддерживает передачу иконы, 5% ответили, что это произведение искусства, и она должна находиться в музее, по 4% – в музее икона будет доступна всем, музей лучше обеспечит сохранность иконы, по 1% – недоверие к РПЦ, «так правильно» и другое, 3% затруднились ответить.

На вопрос «Как вы думаете, Русская Православная Церковь может или не может обеспечить сохранность иконы „Троица“, написанной Андреем Рублёвым?» 69% россиян ответили, что может обеспечить, 11% считают, что нет, ещё 20% затруднились ответить. Среди православных граждан 75% считают, что РПЦ может обеспечить сохранность иконы, 9% придерживаются противоположного мнения, 16% затруднились ответить, следует из результатов исследования.

Также 52% россиян сообщили, что для них произведение «Троица» Рублёва является святыней, 27% – выдающимся произведением древнерусского искусства, 21% затруднились ответить или дали другой ответ, говорится в результатах опроса.

Еженедельный всероссийский поквартирный опрос «ФОМнибус» был проведен 2−4 июня 2023 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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