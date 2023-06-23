Почаевскую лавру планируют передать украинским раскольникам
Об этом вновь завил глава Тернопольской областной военной администрации Михаил Головко…
Глава Тернопольской областной военной администрации Михаил Головко настаивает на передаче Почаевской лавры Украинской Православной Церкви областной общине — по его словам, она должна принадлежать раскольнической структуре «Православная церковь Украины», сообщает РИА Новости.
Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с канонической Украинской Православной Церковью (УПЦ). Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп. Позже в УПЦ заявили, что адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука.
«Мы уже собирали пять внеочередных заседаний облсовета, обращались к правительству, парламенту, Минкульту: давайте, разорвите договор. Нас не слышат, не замечают. Мы на сессии Тернопольского облсовета инициируем обращение, чтобы отдать эту святыню в собственность областной общине, как это было до 2012 года, и мы найдём способ, как выгнать российскую церковь, как разорвать договор», — сказал Головко в эфире Тернопольского областного телеканала «Галичина».
По его словам, в Почаевской лавре должна служить представители «ПЦУ».