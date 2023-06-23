Глава Тернопольской областной военной администрации Михаил Головко настаивает на передаче Почаевской лавры Украинской Православной Церкви областной общине — по его словам, она должна принадлежать раскольнической структуре «Православная церковь Украины», сообщает РИА Новости.

Украинские депутаты ранее зарегистрировали законопроект о расторжении договора аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры с канонической Украинской Православной Церковью (УПЦ). Инициаторами документа выступили более 30 депутатов от разных фракций и групп. Позже в УПЦ заявили, что адвокат Почаевской лавры обнаружил нарушения в законопроекте Рады по расторжению договора с монастырем и направил адвокатский запрос на имя председателя парламента Украины Руслана Стефанчука.

«Мы уже собирали пять внеочередных заседаний облсовета, обращались к правительству, парламенту, Минкульту: давайте, разорвите договор. Нас не слышат, не замечают. Мы на сессии Тернопольского облсовета инициируем обращение, чтобы отдать эту святыню в собственность областной общине, как это было до 2012 года, и мы найдём способ, как выгнать российскую церковь, как разорвать договор», — сказал Головко в эфире Тернопольского областного телеканала «Галичина».

По его словам, в Почаевской лавре должна служить представители «ПЦУ».

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