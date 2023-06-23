22 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые шаги по «духовной независимости» Украины. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, размещенном в соцсетях, передаёт СПЖ.

«Провёл совещание относительно духовной независимости Украины. Мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги, — пообещал Зеленский. — Очевидно, что не может быть действительно духовных связей с государством-террористом и теми, кто оправдывает убийства украинцев и покрывает зло».

Зеленский заявил, что «мы дойдём до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то где-то пытается манипулировать, будут уничтожены».

В украинских Телеграм-каналах уже появился возможный список антицерковных действий украинских властей:

1. Силовое изгнание монашествующих из Киево-Печерской лавры и полная передача обители под контроль раскольников;

2. Принятие антицерковных законопроектов, что позволит лишить статуса юрлица приходы и епархии УПЦ.

3. Начало изгнания монашествующих из Почаевской лавры.

4. Возбуждение новых уголовных дел против архиереев с последующим полным запретом УПЦ.

Русская линия