Зеленский готовится к окончательному разгрому Украинской Православной Церкви
Президент Украины анонсировал новые шаги по «духовной независимости» Украины…
22 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые шаги по «духовной независимости» Украины. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, размещенном в соцсетях, передаёт СПЖ.
«Провёл совещание относительно духовной независимости Украины. Мы продолжаем соответствующую работу, и будут новые наши шаги, — пообещал Зеленский. — Очевидно, что не может быть действительно духовных связей с государством-террористом и теми, кто оправдывает убийства украинцев и покрывает зло».
Зеленский заявил, что «мы дойдём до того момента, когда все зависимости от России, которыми кто-то где-то пытается манипулировать, будут уничтожены».
В украинских Телеграм-каналах уже появился возможный список антицерковных действий украинских властей:
1. Силовое изгнание монашествующих из Киево-Печерской лавры и полная передача обители под контроль раскольников;
2. Принятие антицерковных законопроектов, что позволит лишить статуса юрлица приходы и епархии УПЦ.
3. Начало изгнания монашествующих из Почаевской лавры.
4. Возбуждение новых уголовных дел против архиереев с последующим полным запретом УПЦ.