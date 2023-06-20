Предварительные итоги опроса будут подведены 8 июля 2023 года, во Всероссийский день семьи, любви и верности…

Региональная общественная организация «Русская община Калининградской области» совместно с одним из федеральных операторов мобильной связи запустила всероссийский телефонный опрос общественного мнения «Отношение русских к детям до рождения», сообщает Патриархия.Ru.

При звонке по единому опросному номеру телефона: +7 (4012) 20-07-37 автоответчик задаст гражданам России следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что в России жизнь ребенка должна быть защищена с момента зачатия с одновременным оказанием господдержки его маме?». Для ответа «Да, считаю» позвонившему добровольному участнику опроса необходимо нажать на телефоне клавишу «1», для ответа «Нет, не считаю» — клавишу «2». Информация об ответах фиксируется в личном кабинете организатора опроса — владельца опросного номера телефона.

Одновременно в опросе могут принимать участие до 100 человек. Стоимость звонка в Калининград на городской калининградский номер желающим принять участие в опросе следует уточнять у своего оператора мобильной связи. Повторные звонки с аналогичным или противоположным ответом при подсчете статистики и подведении итогов опроса учитываться не будут. Опрос общественного мнения продолжится в течение неограниченного периода времени.

К настоящему моменту в опросе приняли участие около 15 тысяч человек.

Предварительные итоги опроса будут подведены 8 июля 2023 года, во Всероссийский день семьи, любви и верности, и будут приложены к обращению Русской общины Калининградской области в законодательные (федеральные и региональный) органы власти с просьбой инициировать комплексные изменения действующего законодательства по ограничению/запрету абортов и оказанию необходимой помощи беременным женщинам (в целях повышения рождаемости, а также недопущения ослабления государствообразующего русского народа и других коренных народов Российской Федерации).

Решение о запуске опроса было принято в ходе круглого стола, состоявшего в Калининграде 9 июня с.г. и посвященного теме «Демографическая безопасность государствообразующего русского народа и проблема абортов».

Инициаторами и организаторами круглого стола стали: Региональная общественная организация «Русская община Калининградской области» и Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации в защиту семьи и традиционных семейных ценностей «АРКС» (Ассоциация родительских комитетов и сообществ), Общероссийское движение «За жизнь!» и Демографическая платформа.РФ.

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