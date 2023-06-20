Русская линия
Сводка новостей от 20 июня 2023

Св. Синод Элладской Православной Церкви благословил девушкам прислуживать в храме
Греческий священник, который ранее был запрещён в служении из-за девушек-паномарок, вновь разрешён в служении…

Девушки в стихарях15 июня 2023 года Св. Синод Элладской Православной Церкви снял запрет на служение с афинского священника, благословившего двух девочек прислуживать на богослужениях в его храме, сообщает Благовест-инфо.

Клирик храма св. Николая в афинском районе Плака протоиерей Александр Кариотоглу оказался в центре скандала после того, как в социальные сети попали фотографии со службы в его храме: на фото стоят две девочки, одетые в стихари и держащие свечи.

Фотографии вызвали недовольство многих православных верующих, и епархия временно запретила священника в служении до окончания расследования и заседания Св. Синода ЭПЦ.

Как уточняет Orthochristian, сам отец Александр, оправдываясь, заявил, что прислуживавшие ему девочки не входили в алтарь, а лишь прислуживали в храме. Многих верующих это смутило, однако Синод решило оправдать священника.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Санкт-Петербурге торжественной подняли монархический флаг Российской империи
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии водружения флагов трёх исторических эпох нашей страны...

«То, что сейчас происходит со священниками и верующими УПЦ, иначе как государственным террором назвать нельзя»
Представители сербской интеллигенции призвали прекратить преследование верующих Украинской Православной Церкви...

Св. Синод Элладской Православной Церкви благословил девушкам прислуживать в храме
Греческий священник, который ранее был запрещён в служении из-за девушек-паномарок, вновь разрешён в служении...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика архиепископа Андроника (Никольского); также мы вспоминаем писателя и поэта, академика, князя С.А.Ширинского-Шихматова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика