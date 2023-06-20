Греческий священник, который ранее был запрещён в служении из-за девушек-паномарок, вновь разрешён в служении…

15 июня 2023 года Св. Синод Элладской Православной Церкви снял запрет на служение с афинского священника, благословившего двух девочек прислуживать на богослужениях в его храме, сообщает Благовест-инфо.

Клирик храма св. Николая в афинском районе Плака протоиерей Александр Кариотоглу оказался в центре скандала после того, как в социальные сети попали фотографии со службы в его храме: на фото стоят две девочки, одетые в стихари и держащие свечи.

Фотографии вызвали недовольство многих православных верующих, и епархия временно запретила священника в служении до окончания расследования и заседания Св. Синода ЭПЦ.

Как уточняет Orthochristian, сам отец Александр, оправдываясь, заявил, что прислуживавшие ему девочки не входили в алтарь, а лишь прислуживали в храме. Многих верующих это смутило, однако Синод решило оправдать священника.

Русская линия