17 июня 2023 года над Санкт-Петербургом на трех флагштоках высотой 179,5 метров в акватории Финского залива были торжественно подняты монархический флаг Российском империи, красное полотнище СССР и флаг Императора Петра Великого, коим является современный российских стяг.

Флаги стали частью популярного у горожан и гостей Северной столицы парка, посвященного 300-летию Санкт-Петербурга, который находится рядом с «Лахта центром», сообщает «Российская газета».

Как отметили в управлении информации ПАО «Газпром», по инициативе которого реализован этот проект, флаги символизируют уважение ко всем историческим эпохам России, а их триединство символизирует неразрывную великую историю нашей страны.

Поднятие флагов приурочено к важным датам, связанным с учреждением каждого из них: 165 лет черно-желто-белому флагу Российской империи, 100 лет Красному знамени и 330 лет бело-сине-красному триколору, учрежденному Петром I.

В мероприятии в честь поднятия флагов принял участие президент России Владимир Путин, находившийся на борту судна в Финском заливе.

Для России поднятие флагов стало знаковым событием. Во многом оно носит положительный характер, даже несмотря на то, что в городе святого Петра вновь появился флаг советских властей.

Дело в том, что советскими памятниками и топонимикой в России никого не удивишь — до сих пор в нашей стране стоят тысячи истуканов богоборца Ленина, а улицы во многих городах носят названия большевиков-террористов и революционеров. Так, что поднятие флага СССР в Петербурге мало что меняет, а вот то, что российские власти решили поднять в городе на Неве и монархический стяг Российской империи, а также триколор Императора Петра Великого — факт очень примечательный.

Данная «экспозиция флагов» лишний раз свидетельствует, что советский период в российской истории был лишь незначительным временным промежутком, в то время как история Российской империи насчитывает столетия. Так, может, стоит и в топонимике также восстановить соответствующие пропорции и вернуть России исторические названия улиц и площадей, а также снесённые большевиками памятники. Это был бы большой шаг вперёд.

Русская линия