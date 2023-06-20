Глубокую обеспокоенность грубым попранием основных прав человека на Украине, в частности, вопиющими нарушениями конституционных норм и законов, гарантирующих свободу вероисповедания, выразили представители сербской интеллигенции. Свои подписи под обращением к украинским властям и международным организациям поставили более ста представителей академического сообщества, а также деятелей культуры Республики Сербия и стран, где проживает сербское население, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«То, что сейчас происходит со священниками и верующими Украинской Православной Церкви, иначе как государственным террором назвать нельзя», — подчеркнули они, отметив, что, по данным правозащитников, на сегодняшний день различным формам репрессий на Украине подверглись более 75 священников канонической Церкви и сотни прихожан.

«Помимо отдельных случаев поджога культовых сооружений, только в 2022 году при неприкрытой поддержке властей было захвачено около 250 храмов канонической Церкви. В нынешнем году эта тенденция не только сохранилась, но и усилилась. Сейчас те, кто поддерживает так называемую „ПЦУ“, которую не признают одиннадцать из пятнадцати Поместных Православных Церквей, захватывают храмы в Хмельницкой, Черновицкой, Киевской и других областях Украины. Священники и верующие Украинской Православной Церкви подвергаются различным формам гонений. Их не только запугивают, но и избивают, калечат, травят слезоточивым газом. Сторонники „ПЦУ“, часто при содействии государственных структур, не гнушаются применять физическое насилие даже в отношении епископов УПЦ. Более того, некоторые архиереи были отправлены под [домашний] арест или оказались подвергнуты санкциям по плохо продуманным, сфабрикованным причинам», — говорится обращении.

Представители сербской интеллигенции также указали на то, что по всей Украине областные и городские советы принимают решения о запрете канонической Церкви в своих регионах. Законопроекты о запрете Украинской Православной Церкви были зарегистрированы в Верховной Раде Украины, а 15 мая 2023 года решением суда открылась возможность лишения ее официального названия и передачи церковного имущества другим конфессиям. «Украинское государство не только не вернуло незаконно конфискованное в советское время имущество Украинской Православной Церкви, но и лишает ее сегодня права пользования земельными участками, на которых расположены ее культовые сооружения», — отмечается в заявлении.

«Учитывая, что мы живем в XXI веке, трудно было представить, сколько в сегодняшней Украине, а также в странах Запада не только равнодушных, но и согласных с возмутительным преследованием верующих УПЦ, — подчеркивают ученые и представители творческой интеллигенции. — В то время как в современном мире пропагандируются различные права, многие закрывают глаза на боль, слезы и кровь миллионов украинцев, которые просто хотят сохранить веру своих предков. Веру, которая не имеет ничего общего с продолжающейся войной и политическими проблемами между Украиной и Россией».

«Поскольку наш моральный долг как интеллектуалов — возвысить свой голос против несправедливости, против нарушения прав человека и попрания человеческого достоинства, мы призываем власти Украины немедленно прекратить преследование православных верующих и насильственные захваты храмов Украинской Православной Церкви», — подчеркнули подписавшие обращение.

Они также призвали власти Украины «обеспечить неукоснительное соблюдение действующего украинского законодательства и международного права в отношении свободы совести и вероисповедания» и обратились к европейским институтам, организациям по защите прав человека, а также ко всему мировому сообществу с просьбой активно защищать «не только религиозные, но и основные права человека» членов Украинской Православной Церкви. В заявлении изложено предложение к международным организациям «направить своих наблюдателей в критические точки, где уже происходят гонения, и помочь в оперативном принятии мер, направленных на прекращение гонений и административного давления на Украинскую Православную Церковь, ее священников и прихожан».

Среди первоочередных задач, по мнению подписавших, — сохранение юрисдикции Украинской Православной Церкви над Успенской Киево-Печерской Лаврой и Успенской Почаевской Лаврой, которые «представляют собой великие святыни для всего православного мира».

В числе поставивших свои подписи под обращением — пять академиков, 49 профессоров университетов, доктора наук, известные деятели культуры, в том числе кинорежиссер Эмир Кустурица и композитор Светислав Божич.

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