Игумения Ксения (Чернега): Никаких изменений в договор о пребывании «Троицы» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя не вносилось

Условия договора между Русской Православной Церковью и Государственной Третьяковской галереей о пребывании «Троицы» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя при его продлении не изменились, рассказала РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Церковь и Третьяковка продлили соглашение о пребывании «Троицы» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля, заключив дополнительный договор технического характера, сообщил ранее РИА Новости глава информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

«Между храмом Христа Спасителя и Третьяковской галереей подписано дополнительное соглашение о продлении срока пребывания иконы в храме Христа Спасителя до 19 июля. Остальные условия основного договора о размещении святыни в данном храме не изменились», — рассказала игумения Ксения.

В Русской Православной Церкви сообщали, что святыня пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля — дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Сейчас Министерство культуры готовит документы о передаче иконы в пользование Русской Православной Церкви. В Церкви отметили, что к иконе ежедневно подходят до 5−6 тысяч человек.

Указ о передаче иконы в мае подписал президент РФ Владимир Путин. 3 июня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что она будет находиться в храме Христа Спасителя год, затем икону вернут на её историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

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