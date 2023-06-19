По уставным положениям Святой Горы, состав Эпистасии меняется каждый год в начале первого летнего месяца. Во главе её становится одна из пяти групп, на которые поделены двадцать обителей Афона. В свою очередь каждая из групп состоит из четырех монастырей и названа по имени первенствующего − «Лаврская», «Ватопедская», «Иверская», «Хиландарская» и «Дионисиатская».

В этом году Эпистасию приняла «Хиландарская» группа монастырей. Кроме самого Хиландара, в неё входят монастыри Ксиропотам, Григориат и святого Павла, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Global Orthodox.

Игумен монастыря Хиландар архимандрит Стефан будет исполнять обязанности «первого надзирателя» Протата. Он является высшим исполнительным лицом принимаемых на Афоне решений. Кроме того, он выполняет муниципальные обязанности — взаимодействует с местными властями и государственными службами, а также готовит повестку дня каждого собрания общины.

Церемония передачи исполнительной власти прошла 15 июня в соборном храме Протата в Карее. Также были избраны ещё три члена Священной Эпистасии — отец Павел из монастыря Ксиропотам, отец Никодим из монастыря святого Павла и отец Паисий из монастыря святого Григория.

На церемонии правительство Греции представлял министр национальной обороны Алкивиадис Стефанис, присутствовали также гражданский губернатор Афона Афанасий Мартинос, региональный губернатор Центральной Македонии Апостолос Цицикостас, представители двадцати монастырей, гости и монахи.

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