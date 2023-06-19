Соответствующее решение было принято сербским Синодом в связи с приёмом в эту организацию «ПЦУ»…

Священный Синод Сербской Православной Церкви принял решение приостановить участие Сербского Патриархата в Конференции европейских церквей из-за приёма в эту организацию «ПЦУ», сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Соответствующее решение было принято сербским священноначалием ещё в мае 2023 года, однако только сейчас об этом появились сообщения в СМИ.

В связи с допуском раскольников в КЕЦ Сербская Церковь также отозвала благословение на работу своих делегатов в мероприятиях под эгидой Конференции,

Ранее «ПЦУ» получила положительное решение о членстве в КЕЦ, которое вступит в силу с осени этого года (в соответствии с внутренней процедурой организации должно пройти полгода от решения о приеме нового члена до его реализации на практике).

О приостановлении членства Сербской Православной Церкви в Конференции европейских церквей 19 июня сообщили на портале «Станье ствари».

В то же время Украинская Православная Церковь решила отправить своих делегатов в Таллин, где ныне проходят заседания КЕЦ. В Киеве, по всей видимости, решили, что оставлять КЕЦ на откуп раскольникам не стоит и необходимо из первых рук рассказывать европейцам о реальном положении дел в церковной жизни Украины.

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