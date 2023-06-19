18 июня 2023 года в монастыре «ПЦУ» на Казацких могилах глава украинских раскольников Епифаний Думенко «освятил» новую икону, которую назвали «С оружием в руках и Богом в сердце», сообщает СПЖ со ссылкой на одну из соцсетей 104 бригада теробороны ВСУ, для которой и был написан «образ».

Военные пишут, что «покровительницей иконы выбрали Пресвятую Богородицу, которая ещё в казацкие времена выступала заступницей украинского войска и защитницей от врага».

На иконе находятся «защитники Украины» разных времён. Как пишут в 104 бригаде, это казаки, воины УПА (запрещённая в России экстремистская организация — РЛ) и современные украинские герои. В правой части изображены военные преступники и приспешники фашистов Степан Бандер, Роман Шухевич и Евгений Коновалец.

Из открытых источников известно, что все они были униатами, однако для украинских раскольников, судя по всему, это не важно, ведь главный лозунг украинских националистов «Украина превыше всего».

Русская линия