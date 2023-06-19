Русская линия
Сводка новостей от 19 июня 2023

Военные преступники и униаты в качестве святых украинских раскольников
Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко «освятил» икону с приспешниками фашистов Бандерой и Шухевичем…

Военные преступники и униаты в качестве святых украинских раскольников18 июня 2023 года в монастыре «ПЦУ» на Казацких могилах глава украинских раскольников Епифаний Думенко «освятил» новую икону, которую назвали «С оружием в руках и Богом в сердце», сообщает СПЖ со ссылкой на одну из соцсетей 104 бригада теробороны ВСУ, для которой и был написан «образ».

Военные пишут, что «покровительницей иконы выбрали Пресвятую Богородицу, которая ещё в казацкие времена выступала заступницей украинского войска и защитницей от врага».

На иконе находятся «защитники Украины» разных времён. Как пишут в 104 бригаде, это казаки, воины УПА (запрещённая в России экстремистская организация — РЛ) и современные украинские герои. В правой части изображены военные преступники и приспешники фашистов Степан Бандер, Роман Шухевич и Евгений Коновалец.

Из открытых источников известно, что все они были униатами, однако для украинских раскольников, судя по всему, это не важно, ведь главный лозунг украинских националистов «Украина превыше всего».

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Военные преступники и униаты в качестве святых украинских раскольников
Глава «ПЦУ» Епифаний Думенко «освятил» икону с приспешниками фашистов Бандерой и Шухевичем...

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