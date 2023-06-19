УПЦ подала апелляцию на решение суда по делу о своём принудительном переименовании

На противоправное решение Киевского окружного административного суда по делу о переименовании Украинской Православной Церкви (религиозной экспертизы) подана апелляционная жалоба, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Юридический отдел УПЦ.

15 мая 2023 года Киевский окружной административный суд (КОАС) принял решение по существу дела, которым отказал в удовлетворении иска Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви к Министерству культуры Украины о признании противоправным и отмене приказа о переименовании религиозных организаций. Одновременно суд отменил меры обеспечения иска, принятые определением Окружного административного суда города Киева от 22 апреля 2019 года, которыми запрещалось вносить изменения в Единый государственный реестр и переименовывать религиозные организации УПЦ.

В настоящее время решение КОАС не вступило в законную силу.

Реализуя свое право на обжалование, 14 июня 2023 года Киевская Митрополия УПЦ обратилась в Шестой апелляционный административный суд с апелляционной жалобой об отмене решения суда первой инстанции и просьбой принять новое решение, которым исковые требования к Министерству культуры Украины удовлетворить полностью.

«Апелляционная жалоба обоснована неправильным применением судом норм материального права и нарушением норм процессуального права. А также тем обстоятельством, что устав Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви не содержит положения о том, что ее руководящий центр управления находится за пределами Украины, ведь Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви является зарегистрированной религиозной организацией и действует как центр Украинской Православной Церкви», — сказано в сообщении.

К апелляционной жалобе добавлены копии апелляционной жалобы с приложениями для 267 сторон, также участвующих в деле. К ним относятся епархии, монастыри, образовательные учреждения, Синодальные отделы Украинской Православной Церкви и другие.

20 декабря 2018 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 5309 «О внесении изменений в Закон Украины „О свободе совести и религиозных организациях“», который обязывает религиозные организации, чей центр управления находится в стране, признанной парламентом Украины страной-агрессором, указывать это в официальном названии. Министерство культуры провело религиоведческую экспертизу, которая определила, что под действие Закона попадают пять религиозных организаций, среди них — Украинская Православная Церковь. Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви обратилась за защитой своих прав в Окружной административный суд города Киева.

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