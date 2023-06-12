Русская линия
Сводка новостей от 12 июня 2023

Константин Малофеев: В русской истории немало дат, достойных стать настоящим Днём России
Заместитель председателя ВРНС предложил перенести День России на более подходящую историческую дату…

Константин Малофеев12 июня в нашей стране официально отмечают День России. Однако, многие общественные деятели обращают внимание, что на самом деле это скорбная дата развала некогда единой страны, а потому странно отмечать День России именно в этот день, когда достаточно дат, достойных этого праздника.

На данный факт обратил внимание заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, напомнив в одной из своих социальных страниц о событиях 90-х, ставших платформой для учреждения сегодняшнего Дня России, сообщает телеканал «Царьград».

«Поздравляя с сегодняшним днём, к сожалению, приходится вспоминать, в связи с каким событием был учреждён этот „красный день календаря“», — отметил он.

«Тогда, в 1990-м, это был не День России, а самый настоящий день русского национального унижения. Принятие „Декларации о государственном суверенитете РСФСР“ положило начало параду суверенитетов — разрушению исторической России», — напомнил заместитель председателя Всемирного русского народного собора.

При этом Константин Малофеев обратил внимание, что в русской истории немало дат, достойных стать настоящим Днём России. «Это и День Крещения Руси, ныне отмечающийся на память святого равноапостольного великого князя Владимира 28 июля. И День зарождения русской государственности, 1160-летие которой мы отметили в прошлом году в праздник Рождества Пресвятой Богородицы — 21 сентября. Как отмечали до революции с 1862 года, когда вся Российская Империя праздновала своё 1000-летие, чему посвящён величественный памятник „Тысячелетие России“ в Великом Новгороде».

Русская линия

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