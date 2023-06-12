Сотрудники Русского музея в Санкт-Петербурге приступили к подготовке реставрации знаменитого памятника Императору Александру III работы Паоло Трубецкого, который ранее стоял на Знаменской площади (ныне площадь Восстания) города на Неве, а ныне ютится во дворе Мраморного дворца, сообщает Интерфакс.

«Это первая реставрация в истории памятника. (..) Она будет сложной, и ей должны предшествовать серьёзные исследования. Они начаты Русским музеем совместно с университетом ИТМО; часть работ проведена: сделаны химические, биологические исследования. (..) В том числе изучаются технологии сцепления частей (памятник состоит из шести частей)», — заявила в четверг генеральная директриса Русского музея Алла Манилова.

В настоящее время специалисты уже установили, что толщина отлива на частях памятника разная, так как работы проводили в двух мастерских.

Манилова уточнила, что сроки реставрации будут определены после окончания подготовительного этапа.

Заместительница гендиректора Русского музея по учёту, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина отметила, что монументу требуются восстановительные работы, причём разговоры о них ведутся с 1950-х годов, однако памятник не в аварийном состоянии.

Заведующий отделом реставрации художественных изделий из металла Русского музея Дмитрий Красильников назвал состояние бронзы неплохим, при этом на монументе множество потеков и зелени.

Он добавил, что в ходе реставрации планируется не только расчистить поверхность памятника, но и восстановить утраченные детали — поводья, которые Император держал в руке, и кисть на эфесе сабли.

Памятник Императору Александру III создан скульптором Паоло Трубецким по заказу Государя Николая II и членов Императорской семьи. Работа над монументом велась в 1899—1906 годах. Особенность изваяния в том, что здесь Император — в отличие от парадных изображений — показан реалистично, без идеализации. Общая высота памятника — 8,5 метра, на его отливку ушло 14,5 тонн бронзы.

В 1909 году памятник был установлен у Николаевского вокзала в Петербурге (сейчас Московский вокзал). В 1937 году памятник демонтировали и перенесли во внутренний двор Русского музея, а в 1939 году включили в собрание. Во время блокады Ленинграда изваяние защитили с помощью специального бревенчатого настила и мешков с песком. Своё нынешнее место — перед входом в Мраморный дворец — памятник занял в 1994 году.

Городская общественность неоднократно поднимала вопрос о необходимости перенести памятник на более подобающее для него место. Однако, власти Санкт-Петербурга до сего дня никак не реагируют на эти обращения.

Русская линия